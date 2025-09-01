Senátorka Ludková: Škola se o prázdninách smrskla na téma menstruačních potřeb

Škola se o prázdninách smrskla na téma menstruačních potřeb. Přitom se do škol valí mnoho novinek. Já jsem s úzkostí sledovala absolutní nedostatek míst ve speciálních třídách a školách pro děti s postižením.
Škola má především učit, a k tomu sem tam patří stres a tlak, kdy jindy si má dítě zdravě prošlapat cestu k poznání, že nic není zadarmo a jen tak, než ve škole. Všichni nejsme jedničkáři. Dnešní debaty o škole mi však často připomínají snahu ji transformovat ve wellbeyingové středisko.
Těch pár vět Mgr. Petra Hrocha, psychologa s letitou zkušeností z rodinné poradny, tak zcela trefně vystihují i moje pocity.
autor: PV