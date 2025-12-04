Policie ČR: Organizovaná skupina distribuovala drogy do věznice

04.12.2025 16:08 | Tisková zpráva

V prosinci roku 2024 zajistili kriminalisté z chebského TOXI týmu poštovní zásilku s obsahem omamné látky, mířící do Věznice Kynšperk nad Ohří.

Policie ČR: Organizovaná skupina distribuovala drogy do věznice
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Na základě toho se kriminalisté v úzké spolupráci s Oddělením prevence a stížností Věznice Kynšperk nad Ohří, které ve věznici plní funkci policejního orgánu, začali zabývat možným pašováním omamných a psychotropních látek právě do věznice. V rámci součinnosti poskytlo oddělení prevence a stížností chebským kriminalistům zásadní informace.

Jejich následným rozpracováním a rozsáhlou operativní činností obou policejních orgánů se podařilo odhalit organizovanou skupinu, která zajišťovala distribuci omamných a psychotropních látek, zejména pak marihuany, pervitinu, kokainu a extáze v Aši, Plesné a v Chebu. Část omamných a psychotropních látek, kterými organizovaná skupina disponovala, pak končila právě ve věznici.

Distribuce drog do věznice probíhala dle předem dohodnutého plánu v prostorách firmy, kam vybraní odsouzení jezdili pracovat. Osoby, které komunikovaly s určenými vězni, měly podle instrukcí za úplatu opatřit zmíněné omamné a psychotropní látky, a poté je dodat na externí pracoviště. Odtud je pak měli zaměstnaní odsouzení při návratu ze směny pronášet do věznice. Organizovanou skupinu instruoval 40letý vězeň prostřednictvím nelegálně drženého mobilního telefonu.

Na konci října letošního roku proběhla rozsáhlá policejní akce, při které bylo provedeno pět domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, při kterých byl zajištěn kilogram marihuany, přes 200 tablet extáze, kokain a další látky, které jsou předmětem znaleckého zkoumání.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmi osob ve věku od 21 do 50 let, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, jehož se měli dopustit jako členové organizované skupiny, za což jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Mezi stíhanými jsou i dva vězni.

Článek obsahuje štítky

drogy , kraj Karlovarský , Policie ČR , věznice , TZ

autor: Tisková zpráva

