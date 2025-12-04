Už dost „strejcokracie“. Kandidát na šéfa ODS Radim Ivan má plán

Ivan připomněl, že Česko.plus vzniklo v roce 2021 jako reakce na stagnaci a uzavřenost uvnitř ODS. „Bylo nás šest, dnes je nás 800. Takové je Česko.plus. Založila ho parta lidí, kterým nebyl lhostejný osud ODS. Všichni jsme ODS milovali. A dodnes milujeme,“ zdůraznil. Podle něj je právě tento růst důkazem, že otevřenost a participativní přístup funguje: „A nám se to daří. Jak je to možné? Díky dialogu, reflexi a společnému cíli,“ tvrdí v příspěvku na síti X.
Dlouhodobě prosazuje institucionální reformu ODS včetně vzniku ideových frakcí. Ty mají podle Ivana umožnit větší názorovou pluralitu a otevřenou diskusi. „Nikdy jsme nebyli, nejsme a nebudeme rozvraceči, diverzanti nebo potížisti,“ reagoval na kritiky iniciativy. „Jsme členové a podporovatelé ODS, kteří svoji stranu milují a věří, že potřebuje neustále novou energii. Nové nápady. Nové myšlenky. Nové zkušenosti. Každý den.“
Ivan také otevřeně pojmenoval problém dlouhodobé dominance starších struktur uvnitř strany. Tu označil za „strejcokracii“, která podle něj brání generační obměně a účasti mladších členů. „Už si nemůžeme dovolit přicházet o další členy!“ zdůraznil. „Pokud má ODS růst, musí začít jinak přemýšlet.“
Výzva ke společné debatě kandidátů
Ve svém projevu přímo vyzval svého spolukandidáta Martina Kupku k organizaci série veřejných předvolebních debat pro členy: „Navrhuji udělat to jinak. Tak, aby se do politické diskuse mohl zapojit každý člen ODS. (…) Když už nemůže každý člen na kongres, takto se bude moci jednoduše a otevřeně zeptat. Já tomu klidně věnuji svůj čas. Protože každý člen je důležitý.“
Mgr. Martin Kupka
Podle Ivana je právě tento model důvodem, proč Česko.plus dokázalo přitáhnout stovky členů a podporovatelů. „Každý člen či podporovatel může kdykoliv napsat svoje myšlenky, názory, nápady i zkušenosti a věřte nebo ne, ve většině případů si z každého takového podnětu něco vezmeme,“ popsal. „Takovou ODS chci taky.“
Ivan se netají ambicí přenést model komunitního rozhodování do celé strany. „Aby mohlo být někdy Česko+, potřebuje svoji ODS+, kompetentní politickou stranu, která vrátí zemi tu energii, s jakou my už čtyři roky každý den budujeme komunitu lidí nadšených pro politiku,“ uvedl.
Na konkrétních krocích chce začít okamžitě. „Víte, kde začneme? V Jihočeském kraji. To bude první region ODS+. Začínáme nanovo s odpovědností za 47 % získaných hlasů,“ oznámil.
„Chci změnit ODS k lepšímu.“
Ivan popsal i vlastní politický vývoj, který podle něj určila práce uvnitř iniciativy. „Právě díky nim jsem se za pár let posunul z ‚prince ODS‘ či ‚pracujícího politika‘ (…) do politika, který má jasnou představu o tom, co chce. Chci změnit ODS k lepšímu.“
Věří, že otevřená diskuse a energie členské základny mohou stranu vrátit na růstovou trajektorii. „Nás bylo šest. Dnes nás je 800. Tak proč by nás s možnostmi a potenciálem, který ODS má, nemohlo být z deseti tisíc zase dvacet tisíc?“ položil řečnickou otázku.
Podle Ivana nabídne nadcházející víkendový programový sjezd Česko.plus i další impulz: „Těším se na víkend. (…) Budu zase osobně součástí komunity, která mě neskutečně nabíjí. Udělám vše pro to, aby takovou energii brzy cítila i celá značka ODS.“
Už si nemůžeme dovolit přicházet o další členy!— Radim Ivan ????? (@radim_ivan_57) December 4, 2025
Jak tomu zabránit? Podělím se s vámi o jeden příběh.
Bylo nás 6, dnes je nás 800.
Takové je ČESKO+. Iniciativa, která vznikla v roce 2021. Založila ji parta lidí, kterým nebyl lhostejný osud ODS v rámci SPOLU. Všichni jsme ODS…
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič