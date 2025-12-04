Úřad vlády: Quantum Day 2025 potvrdil přední pozici že ČR v kvantových technologiích

Pořadateli odborné konference Quantum Day 2025, jež se konala včera v Betlémské kapli v Praze, byly ČVUT v Praze, IBM, agentura CzechInvest s projektem Technologická inkubace a ITS. Představitelé všech čtyř institucí samozřejmě patřili mezi přední řečníky a panelisty. Nechyběli ale ani zástupci ministerstva obrany a Armády ČR, Univerzity obrany, Akademie věd ČR či zmocněnec pro kvantové technologie z Úřadu vlády.
Celodenní program moderoval Igor Jex, koordinátor kvantových technologií na ČVUT. Samostatné prezentace jednotlivých aktérů i společné panelové diskuse prokázaly, že Česko se má už nyní čím pochlubit. Vyplynulo to například ze srovnání situace v Polsku, na Slovensku a u nás, jež představil ve své úvodní řeči Martin Švík, technologický ředitel IBM pro severní, střední a východní Evropu. Právě IBM poskytuje připojení k celosvětově nejvýkonnějším kvantovým počítačům. ČVUT v Praze bylo před dvěma roky první českou institucí, jež toto připojení získala.
Letos vzniklo pod názvem Quantum Innovation Center ČVUT konsorcium sedmi českých univerzit a Akademie věd ČR, jež zaručuje přístup ke kvantovým výpočtům všem zúčastněným. Díky tomuto konsorciu je Česká republika součástí expertní skupiny kvantových inovačních center, kterých je pouze cca 50 na celém světě. ČVUT zůstává českým lídrem v kvantové oblasti, zásadní však byl přínos resortu obrany (potažmo Univerzity obrany) ke vzniku celého projektu. I proto byl prvním řečníkem na Quantum Day 2025 generál Petr Šnajdárek.
Po něm a Martinu Švíkovi vystoupil zmocněnec pro kvantové technologie Petr Kavalíř, který shrnul vývoj ve světě, Evropě i ČR a jejich rychlý vývoj a to, že každé zaváhání může znamenat fatální zpoždění. Klíčovým aspektem aplikace kvantových technologií do praxe bude dostatek kvalifikovaných odborníků. V oblasti výzkumu jsou naše týmy na evropské úrovni a úspěšně se zapojují do mezinárodních projektů. Zde také vidí možné ohrožení a to z důvodu nedostatku zdrojů pro kofinancování mezinárodních projektů. Proto je podle něj důležité hovořit s lidmi na všech úrovních včetně té politické o podpoře kvanta.
Quantum Innovation Center ČVUT (QIC) následně představili Marcel Jiřina, koordinátor centra za ČVUT, a Sam Johnson z IBM. Marcel Jiřina uvedl, že dílčí projekty QIC se zaměřují na pět oblastí: šifry a jejich odolnost, senzory, komunikace pomocí kvantových technologií, výpočty pro optimalizaci a AI, výpočty pro materiálové inženýrství. Závěrem přirovnal kvantové technologie k příběhům Alenky v říši divů a za zrcadlem s tím, že se jedná o opravdu úžasný svět.
O jiném projektu, výsledku evropské spolupráce nazvaném EURO QCI, hovořil Igor Jex. Zmínil i související projekt CZ QCI, jehož hlavními úkoly jsou popularizace kvanta, profesní příprava a výuková činnost.
Na závěr prvního dopoledního bloku vystoupil generální ředitel agentury CzechInvest Jan Michal. Představil, že cílem agentury a Národní kvantové strategie je podpora kvantového ekosystému ve spolupráci s regionálními inovačními centry, ale i inkubace 15 startupů a spinoffů využívajících kvantové technologie. „Právě nyní je do 9. ledna 2026 otevřena doplňující výzva Technologické inkubace, dosud největšího českého projektu na podporu mladých inovativních firem. Zakladatelům nabízí získat finance společně s nepřímou mentorskou a poradenskou pomocí v celkové hodnotě až pěti milionů korun. Jednou ze sedmi podporovaných oblastí je sektor pokročilých materiálů a kvantových technologií. Příležitosti nabízí také program NATO DIANA pro rozvoj technologií dvojího užití, tedy v civilním i obranném sektoru,“ uvedl Michal k možnostem spolupráce. Agentura CzechInvest také hodlá apelovat na využívání kvantových technologií napříč firmami formou osvěty, workshopů, školení a technologických scoutingů.
První panelová diskuse nabitého programu pak nesla název Jak funguje QIC. Moderoval ji Marcel Jiřina z ČVUT, panelisty byli Martin Friák z Akademie věd ČR, vládní zmocněnec Petr Kavalíř, Igor Jex z ČVUT, Alexandr Štefek z Univerzity obrany a Martin Švík za IBM. Jinou panelovou diskusi na téma postkvantové kryptografie vedl Miloš Soukup z IBM, diskutovali Lumír Srch z ITS, Martin Smrčka z NÚKIBu a za Univerzitu obrany Michal Bureš.
Celodenní odbornou konferenci, na niž se zaregistrovalo téměř 250 účastníků, zakončila v pozdním odpoledni prorektorka pro rozvoj a strategie ČVUT Veronika Kramaříková.
„V kvantových technologiích se držíme na špici Evropy, je ale potřeba si vychovávat další odborníky. I proto jsme rádi, že jsme mohli být partnerem letošní akce Quantum Day a na dalších aktivitách spolupracujeme s akademickým i soukromým sektorem. Informovanost a vzdělávání širší i odborné veřejnosti jsou naší parketou. Sami jsme letos zařadili přednášky o kvantových technologiích na naši vlastní akci Týden pro Digitální Česko,“ uvedl k tomu vedoucí Digitálního Česka Martin Charvát.
