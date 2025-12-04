Gregorová (Piráti): Takovou společnost odmítáme

Návrh na masovou kontrolu osobní komunikace online (tzv. chat control) by znamenal to samé, jako otevírat lidem dopisy ještě před jejich doručením. Přesně to dnes na slyšení výboru pro občanské svobody (LIBE) připomněla komisaři Magnusi Brunnerovi pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Právě on má totiž za Evropskou komisi návrh na starosti. Gregorová komisaři předala dopis za poslance Ivana Bartoše se stanoviskem celé Pirátské strany s tím, ať si ho přečte pak sám v soukromí. Přesně tak, jak by to mělo být i na internetu.
Podle informací Komise v roce 2023 prohledal Microsoft v dobrovolném režimu 11,7 miliardy obrázků a videí. Za závadné označil pouze 0.0000027 %. „Kvůli takto nízkému množství závadného obsahu je naprosto neospravedlnitelné podrobit masovému skenování všechny občany. V offline světě by to bylo totéž, jako kdyby pošťák každý dopis před odesláním otevřel a přečetl. Takovou společnost odmítáme,“ uvedla europoslankyně Gregorová, která na návrhu pracuje jako stínová zpravodajka.
Dalším problémem zůstává povinné ověřování věku v obchodech s aplikacemi, které by ve výsledku mělo omezit přístup mladých lidí k běžným komunikačním službám. „Bez dostatečných záruk hrozí zásah do anonymity a bezpečí všech, nejen nezletilých. Věříme, že komisař Brunner bude v jednáních skutečně nestranným prostředníkem a pomůže prosadit řešení, které neumožní plošné skenování šifrované komunikace, jež Komise původně navrhovala,“ shrnuje Gregorová dopis, který komisaři Brunnerovi předala osobně po skončení slyšení.
„S Piráty uděláme všechno pro to, abychom chat controlu zabránili. Masové skenování soukromé komunikace je nepřijatelné, neúčinné a v rozporu se základními lidskými právy. Ochranu našich svobod nemůžeme outsourcovat korporacím ani oslabovat tím, že prolomíme šifrované kanály i soukromé zprávy a úložiště milionů lidí na internetu. Jsem rád, že dnes komisař pro vnitřní věci Magnus Brunner přijal náš dopis a věřím, že se nakonec přikloní na naši stranu a šmírování lidí skrz Chat Control zastaví,” doufá pirátský poslanec Ivan Bartoš.
Nařízení chat control vstupuje do finální fáze vyjednávání. Členské státy EU minulý týden schválily svoji pozici, podle které by provozovatelé e-mailů, chatů či sociálních sítí měli povinně vyhodnocovat rizika zneužití platforem a případně přistoupit k plošnému skenování. Návrh Komise jde ještě dál – počítá dokonce s prolomením šifrované komunikace v aplikacích typu WhatsApp nebo Signal. Evropský parlament naproti tomu celý mechanismus masového skenování z návrhu odstranil. Piráti proti šmírování a zavádění Chat Control dlouhodobě vystupují.
Znění dopisu pro Magnuse Brunnera najdete ZDE.
Mgr. Markéta Gregorová
