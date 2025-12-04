České dráhy: Z Brna pojedou přímé vlaky nově do Korutan, Railjety zamíří také do Budapešti

Mnohem častěji budou jihomoravskou metropolí projíždět komfortní soupravy Railjet a ComfortJet. O stovky míst se navýší kapacita vlaků a komfort mezi Brnem a Prahou. Nejmodernější soupravy už obslouží 15 spojů každým směrem a nově obslouží i vlaky ve směru Bratislava a Budapešť. Brno bude mít 3× denně nové spojení do Korutan.
„Brno má kvalitní železniční spojení s Evropou a v novém jízdním řádu 2026 se úroveň služeb i rozsah nabídky rozšíří. Mnohem více spojů bude provozováno nejmodernějšími soupravami Railjet a ComfortJet, které obslouží už 15 spojů do Prahy a nově zajistí i velkou část spojení do Bratislavy a Budapešti. Úplnou novinkou pak bude přímé spojení 3× denně do korutanského Klagenfurtu a Villachu,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.
ComfortJety a Railjety ovládnou drtivou většinu rychlých denních spojů do Prahy s dalšími zastávkami v České Třebové, Pardubicích nebo v Kolíně. Spoje kategorie railjet pojedou z Brna do Prahy obvykle 2 hod. 37 min. První ranní vlaky této třídy budou odjíždět z Brna ve 4:28 hod a v 5:46 hod. Dřívější z vlaků nabízí také pohodlné cestování z Blanska, Letovic nebo ze Svitav. Komfortní a rychlé vlaky nabídnou také více místa k sezení. ComfortJet má o více než 100 míst k sezení navíc oproti Railjetu.
Railjety nově obslouží také spojení do Bratislavy a Budapešti. Zhruba polovina vlaků v tomto směru bude zajištěna nejmodernějšími soupravami Českých drah. Na dalších vlacích budou v provozu slovenské soupravy EuroCity. Z Brna do Bratislavy počítá jízdní řád s cestovní dobou 1 hod. 44 minut a do Budapešti 4 hod. 10 min. Nejmodernější ComfortJet nabídne také přímé spojení Brna s Ústím nad Labem, Drážďany, Berlínem a od května 2026 také s Hamburkem a Kielem. Z Brna do Berlína bude trvat cesta zhruba 6 a tři čtvrtě hodiny, tedy zhruba o hodinu méně než nyní.
Úplnou novinkou bude přímé spojení jižní Moravy a Korutan. Přímé vlaky vyrazí z Brna a z Břeclavi 3× denně do Vídně, Grazu, Klagenfurtu a Villachu. Cesta z Brna do Villachu bude trvat zhruba 5 hodin, což je zhruba o jeden a čtvrt hodiny méně oproti současné cestovní době, a navíc půjde o spojení bez přestupu. Korutany představují kouzelný prázdninový region pro trávení zimní i letní dovolené. V jízdním řádu 2026 bude jezdit také jeden večerní přímý spoj z Brna přes Vídeň do Lince. Směrem na západ Rakouska (Linz, Salcburk, Innsbruck), do Švýcarska a do jižního Německa lze snadno cestovat s jediným přestupem ve Vídni. Například cesta z Brna do Salcburku bude trvat 4,5 hodiny.
Jihomoravský kraj má díky železničnímu uzlu Břeclav také přímé spojení s Polskem. Spoje EuroCity do Varšavy, Katovic, Krakova, Wrocłavi a Poznaně zastavují na území kraje také v Hodoníně. Směrem do Polska bude z Jihomoravského kraje od poloviny prosince fungovat úplně nové spojení do Poznaně a více vlaků pojede do Wrocłavi a do Krakova.
Zaveden je také nový vlak EuroCity v trase Praha – Olomouc – Otrokovice – Břeclav – Bratislava. Ve směru na Slovensko pojede v neděli večer a do Čech v pondělí ráno.
autor: Tisková zpráva