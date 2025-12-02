Spadne Pavlovi „h*vno na hlavu“? Bitva s Babišem vysvětlena

Budoucí vládní trojkoalice je už dlouhé týdny domluvená a koaliční smlouva mezi ANO, SPD a Motoristy byla jejich lídry podepsána před měsícem. Ani to zcela nezastavilo zákulisní spekulace o jiném vládním uspořádání. O co jde? Politickým zákulisím se z různých směrů nesou „zaručené zprávy” o tom, že nyní dohodnutá trojkoalice nebude konečnou variantou.
Do hry by prý mohli vstoupit lidovečtí poslanci, kterých je ale „jen” 16 a pouze jejich hlasy k podpoře jednobarevné vlády hnutí ANO s 80 poslanci nestačí. Bylo by potřeba minimálně pěti dalších poslanců.
Podle informací serveru ParlamentníListy.cz se na rozšiřování spekulací o možném lidoveckém příklonu k hnutí ANO nepodílí pouze někteří zákulisní hráči a lidé, kteří mají k politice blízko, ale dokonce i někteří činitelé KDU-ČSL.
„Tohle se šíří už týdny, dokonce přímo od Hladíka (končícího ministra životního prostředí za KDU-ČSL, pozn. red.), který to vykládá s tím, že má poslanecký klub v kapse. Do jaké míry něco takového bere vážně Babiš, těžko říct, spíš bych tipoval, že to pro něj není přijatelné, ale může těm spekulacím nechávat volnou cestu, aby tak tvořil tlak na SPD a Motoristy. Jinak si těžko představit, že by to realizoval. Navíc právě Petr Hladík byl jedním z Babišových největších lidoveckých terčů v posledních letech, považuje lidoveckého ministra životního prostředí za zločince,” sdělil nám pod podmínkou anonymity jeden z představitelů končící Fialovy koalice.
Zajímavé je tvrzení o tom, že končící ministr Hladík má mít takříkajíc v kapse lidovecký poslanecký klub. Na posledním sjezdu KDU-ČSL loni na podzim totálně pohořel a navzdory absenci protikandidátů nebyl zvolen prvním místopředsedou strany a to hned nadvakrát. Dnes tak vůbec ve vedení strany nesedí. „Ve straně jako takové Hladík prakticky žádnou podporu nemá, ale v jejich poslaneckém klubu je to jinak. Klub by byl Hladíkovi s jeho nabízenou náklonností k Babišově vládnutí loajální,” doplňuje náš zdroj.
Další ze zdrojů, který má přehled o zákulisním dění v nejvyšších patrech politiky, potvrzuje, že pro budoucího premiéra Babiše není spolupráce s lidovci řešením. „Nemá k tomu důvod. Ano, o lidovcích nikdo nemá iluze, že by neměli problém vládu ANO podpořit, protože střídání stran, které podpoří, pak zradí a pak zase podpoří, mají ve své DNA. Jenže to jsou lidovci. Babiš nepochybně chápe, že by ho tohle mohlo u voličů přijít draho, když poskládal programově sourodou koalici z dříve opozičních a antifialovských stran. Ta dává smysl. Padnout si do náruče s lidovci nikoli. Může to být bráno maximálně jako záložní, krizová varianta, kdyby se v rámci spolupráce ANO s SPD a Motoristy něco podělalo, jinak těžko,” sděluje redakci serveru ParlamentníListy.cz dobře obeznámený zdroj.
Prostor pro spekulace o jiných řešeních vládní sestavy vzniká i díky čekání na jmenování premiéra a následně celé vlády prezidentem. Lze očekávat, že až vláda oficiálně vznikne, žádné spekulace už nebudou mít smysl. A to i přesto, že některé z nich naznačují, že by ANO k sobě mohlo lidovecké poslance přitáhnout až poté, co Poslanecká sněmovna odhlasuje nesouhlas s vydáním Andreje Babiše k trestnímu stíhání.
Na základě veřejného vystupování politiků ANO, SPD a Motoristů sobě, jejich rychlé dohodě na vládě i jejím programu, ale i podle našich kuloárních informací, je zřejmé, že vznikající trojkoalice je silná, podstatně homogennější než ta končící Fialova a každá ze stran si do programového prohlášení prosadila své výrazné priority.
„Všichni jsou spokojeni a nemají nejmenší důvod domluvenou spolupráci položit. Programově jsou tyto tři strany maximálně ve shodě. Taková vláda tady nebyla už dlouhá léta. Nedá se očekávat, že by kdokoli z nich chtěl takový projekt rozbít. To jsou spíš zbožná přání ze strany budoucí opozice. Zvláště se to týká právě lidovců, kteří bez koalice Spolu nemají v příštích volbách žádnou šanci a vypadnou ze Sněmovny. Proto se pokouší vznik nastupující vlády zmařit a udržet se u moci, ale nečekal bych, že to dojde k úspěchu,” doslechli jsme se v Poslanecké sněmovně.
Možná překvapivě může znít informace, že lidovecké pokusy dostat se do přízně Andreje Babiše s cílem změnit podobu příští české vlády, mají být rozehrané nezávisle na prezidentu Pavlovi a především jeho vlivovém okolí. Tvrdí to alespoň zdroj PL, který má blízko k některým prezidentovým spolupracovníkům.
„Hrad jedná ve věci vzniku vlády samostatně, bez koordinace s končící Fialovou vládou. Pavel je na ně (Fialovu vládní koalici, pozn. red.) naštvaný, že po volbách rezignovali na pokus o vládu na jiném než aktuálně dohodnutém půdorysu ANO, SPD a Motoristé. Vyčítá fialovcům, že se na něj vykašlali a nechali ho v tom vykoupat a ten musí Babišovi vzdorovat sám. Ty řeči o vždy ochotných lidovcích neplynou z Hradu, ale spíš od samotných lidovců. Aktuálně se zdá, že je Pavel připraven Babiše premiérem jmenovat a nevylučoval bych, že nějakou dohodu mají,” konstatoval zdroj serveru ParlamentníListy.cz, který je obeznámen s děním na Pražském hradě.
Podstatné prý je, že prezident podle našich zdrojů nehodlá posuzovat, zda řešení střetu zájmů, které Andrej Babiš předloží, je správné či nikoli. „Pouze po něm žádá, aby to řekl veřejně. Nemá problém s tím, že Babiše jmenuje, ale chce, aby veřejně vystoupil a přijal odpovědnost s tím, že národ seznámí s chystaným řešením střetu zájmů. Když to řeknu naplno, tak Pavel nechce, aby to hovno spadlo na hlavu jemu. Bude tím z obliga, protože nebude tím, kdo by to řešení jakkoli soudil. Nechá veřejnost, ať si na to udělá názor. Pokud by přijal pouze to, že řešení Babiš sdělí jemu a bude jmenován, prezident by mohl být vnímán jako nositel spoluodpovědnosti za to, že jde o řešení například nedostatečné. O tom to celé je,” upřesňuje zdroj.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
autor: Radim Panenka