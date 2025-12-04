„Nevydávejte Babiše a Okamuru.“ Vitásková apeluje z vlastní zkušenosti

04.12.2025 19:10 | Monitoring

Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, která v minulosti sama čelila trestnímu stíhání, reagovala na žádosti státních zástupců o vydání předsedy hnutí ANO Andrej Babiš a předsedy Poslanecké sněmovny Tomio Okamura k trestnímu stíhání. Vitásková uvedla, že podle její zkušenosti nejde o standardní postup, ale o „politický proces, jak se zbavit nepohodlných“.

„Nevydávejte Babiše a Okamuru.“ Vitásková apeluje z vlastní zkušenosti
Foto: archiv A. Vitáskové
Popisek: Alena Vitásková, kandidátka na prezidentku a bývalá šéfka ERÚ.

Vitásková ve svém komentáři tvrdí, že podobné případy jí připomínají kauzy, které podle ní byly v minulosti využívány k „likvidaci lidí, kterých se ‚podivný systém‘ bojí“.

Vitásková kritizovala i podle ní přetrvávající praxi, kdy v takových řízeních údajně nenesou odpovědnost jednotliví aktéři trestního procesu. Uvedla, že „aktivistický soudce“ může argumentovat, že veřejně činná osoba musí „něco vydržet“ či „strpět“, a že i „aktivistický státní zástupce“ podle ní nenese následky ani v případě, kdy se v obžalobě dopustí zásadních chyb. Podle Vitáskové je běžné, že i po neúspěšném řízení může být takový žalobce dokonce povýšen.

Anketa

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?

98%
1%
1%
hlasovalo: 4528 lidí
Ve vztahu k případu Andreje Babiše se Vitásková pozastavila nad délkou trestního řízení. Podle ní není možné, aby se případ řešil „snad deset nebo více let“ a zároveň zasahoval i do života rodiny dotčeného politika. Uvedla, že takový postup podle ní do společnosti přináší zbytečný chaos a měl by být předmětem odpovědnosti příslušných orgánů.

Obdobně reagovala i na situaci kolem Tomio Okamury, u něhož popsala konstrukci jeho zločinu jako „do nebe volající“. Podotkla, že se sice neodvolává na znalost spisu, ale podle ní je zřejmé, o co jde, a že podobná stíhání mohou mít významné dopady i na rodiny obviněných. Vitásková argumentovala zejména svou osobní zkušeností z období, kdy sama čelila trestnímu stíhání, které se nakonec ukázalo jako nedůvodné.

V závěru svého komentáře vyzvala poslance, aby oba politiky nevydávali k trestnímu stíhání. Podle ní by se zákonodárci měli naopak zabývat tím, zda není konečně nutné upravit zákon, aby k těmto excesům nemohlo docházet, a aby policisté, státní zástupci, soudci i advokáti nesli „plnou zodpovědnost“ za své postupy. Vitásková také uvedla, že by očekávala, že prezident republiky situaci uklidní tím, že oběma aktérům udělí abolici.

Psali jsme:

Neboj se být slušný, píše Alena Vitásková ve své nové knize. Ale chce to odvahu
Nepoučili jsme se z utrpení. Vitásková a kniha inspirovaná Ukrajinou
Alena Vitásková: Ďáblův advokát. Jakou důvěru v naší společnosti mají advokáti?
Alena Vitásková: Volby – nevolby

Zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Nevydavejte-Babise-ani-Okamuru-zada-poslance-Alena-Vitaskova-783717

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , justice , Okamura , Právo , Vitásková

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by sněmovna vydat Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Výborný

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Kauzy

Jak to myslíte, že policie a soudy některé kauzy vyšetřovat nemohly? Proč? To je přeci v rozporu s nezávislostí těchto orgánů. A jaké tedy máte řešení? Děkuji za odpověď. Jana

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Intimní provokativní napětí se buduje postupněIntimní provokativní napětí se buduje postupně Orální hrátky jsou hlavní příčinou rakoviny hrdlaOrální hrátky jsou hlavní příčinou rakoviny hrdla

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Plním podmínku prezidenta republiky.“ Babiš oznámil zásadní věc

19:31 „Plním podmínku prezidenta republiky.“ Babiš oznámil zásadní věc

Andrej Babiš zveřejnil ve čtvrtek večer na sociálních sítích video, ve kterém sděluje, že již navždy…