Rakušan (STAN): A takhle my si tady teď žijeme

Poslanci ANO, SPD a Motoristů odmítli podpořit obranyschopnost a bezpečnost Česka, protože… to navrhla Urbanová ze STAN. A takhle my si tady teď žijeme.
Ještě jednou pro všechny poslance, kteří usnesení ani nečetli: Nešlo jen o podporu Ukrajiny a potvrzení našich spojeneckých závazků. Usnesení také zahrnovalo podporu mezinárodních iniciativ na posílení její obranyschopnosti a důraz na plnění českých rozpočtových závazků v oblasti obrany.
Mgr. Vít Rakušan
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
