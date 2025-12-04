Rakušan (STAN): A takhle my si tady teď žijeme

04.12.2025 20:07 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na neschválené usnesení o podpoře Ukrajiny a spolupráci v rámci NATO

Rakušan (STAN): A takhle my si tady teď žijeme
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Poslanci ANO, SPD a Motoristů odmítli podpořit obranyschopnost a bezpečnost Česka, protože… to navrhla Urbanová ze STAN. A takhle my si tady teď žijeme.

Ještě jednou pro všechny poslance, kteří usnesení ani nečetli: Nešlo jen o podporu Ukrajiny a potvrzení našich spojeneckých závazků. Usnesení také zahrnovalo podporu mezinárodních iniciativ na posílení její obranyschopnosti a důraz na plnění českých rozpočtových závazků v oblasti obrany.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády v demisi
Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

