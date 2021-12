Senátorka Seitlová: Cena emisních povolenek roste, a to je problém

reklama

Vážený pane ministře, vážený pane předsedo, otevřeli jsme téma, které je velmi náročné. A nevím, jestli ten dnešní čas nám vůbec bude stačit k tomu, abychom projednali všechny aspekty této složité problematiky, o které si myslím, že z hlediska té budoucnosti víme vlastně velmi málo. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 13% Nebude 84% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1770 lidí

Někteří kolegové senátoři tady hovoří o tom, jak je to těžké pro ty firmy. A já s tím naprosto souhlasím. Ale znovu se vracím na začátek toho, co jsem chtěla říct. My nejsme v situaci, že jsme si něco vymysleli. A všichni ti podnikatelé a všichni ti zemědělci, pokud neuděláme opatření, která v té době, kterou máme stanovenou, aby nepřerostla teplota – teplota celé naší Země tak, že nastane obrovská migrace a že tu budou daleko větší přírodní katastrofy – pokud se nám to nepodaří, tak to dopadne na všechny zpětně a všichni prohrajeme. A proto jsme se pustili do té nejisté cesty, která bude mít samozřejmě řadu složitých úskalí, kdy se to nemusí ani naráz podařit. Ale má smysl se na tu cestu vydat? Já myslím, že má. Pro nás pro všechny. Pro podnikatele, pro občana, pro každého. Byla jsem na jednání podvýboru, ze které velmi děkuji, který se týkal energetiky. Padla tam řada zajímavých informací. Já jenom k tomu, jak tady velice rozsáhle hovořil pan senátor Čunek u té vize, že by se vrátily ty energie do nějakého jiného režimu, ne soukromého, no tak já jsem se zeptala ČEZ, jak to je? Protože vlastně je to tak, že my teď máme energii, kterou dokonce prodáváme. Prodáváme třetinu energie. Tak bychom na tom měli vydělat, když ty ceny rostou! Ne, ne, dostala jsem odpověď od ČEZ – ale my už jsme dva roky dopředu, protože jsme se báli, že půjdou ceny energií dolů, tak jsme už to všechno prodali. Takže my vlastně, jako Česká republika, na tom skoro nic nemůžeme vydělat. Jsme prostě v situaci, která je. Takže nejenom ceny energií, že jdou nahoru, ale jdou taky dolů. A proto je ten trh, který nakonec ten ČEZ využívá, takhle systémově pro celou Evropu, Evropskou unii otevřen. Emisní povolenky, když se vracím k tomu, já jsem si říkala – tak ČEZ bude vydělávat. No tak nebude, ale dobře. Tak jsem ale chtěla se vrátit ještě k jedné otázce. A kam si myslíte, že jdou ty peníze z těch emisních povolenek? Ony se prostě neztrácí. Ony se vrací zpátky. A vrací se k nám. A pan ministr obchodu a průmyslu by nám mohl říct, kolik těch miliard, které byly z těch dosavadních emisních povolenek, kolik jsme vlastně zpátky vraceli do toho průmyslu a do toho celého sektoru hospodářství. Takže není to o tom, že ty peníze jdou někam pryč, ale ony se nám vrací. A vrací se nám proto, abychom budovali ta opatření, která sníží spotřebu energie, což je základ toho, o čem jsem začala, že vlastně všechny výroby energie mají nějaké negativní důsledky.

Tak to jenom jsem chtěla říct k tomu, co tady teď probíráme, protože ta problematika je opravdu velmi rozsáhlá. A určitě tady na to není čas, ale abychom si uvědomili ty širší souvislosti. Abychom neviděli jenom toho našeho podnikatele, kterého je mi opravdu upřímně líto, že má tenhle problém, i když snížení DPH by mu asi vůbec nepomohlo, protože většina podnikatelů stejně DPH neplatí, ale opravdu se pojďme soustředit na tu pomoc. A já teď ještě řeknu 2 věci, které si myslím, že jsou podstatné, a které mi potvrdili všichni zástupci těch velkých řetězců, kteří byli na jednání podvýboru pro energetiku.

Zaprvé je to otázka ERÚ. A je to otázka toho, zda mělo, mohlo zasáhnout, aby ten nárůst cen, který běží tedy přes celý svět, nebyl u nás ještě umocněn tím, že krachují někteří distributoři energií. Jednoznačně bylo potvrzeno, že je nezbytné, aby do zákona energetického byla doplněna ustanovení, která stanoví povinnost tomu regulátorovi, aby se kontrolovalo, zda má dostatečné zajištění.

A to ERÚ říká, my to v tom zákoně nemáme dostatečně. Víme, že to tam je tak vágně formulované. To je jedna z věcí, kterou musíme učinit a která podle mě je chybou, že tam dosud nebyla. Víme, že takové zajištění musí mít banky, víme, že takové zajištění musí mít jiní podnikatelé, kteří jsou v takové složité strategické oblasti, ale pro distributory energetické jsme to neměli. A to myslím, že je jedna z věcí, která čeká tuhle vládu. A druhá věc, která také byla diskutovaná, je otázka těch spotřebitelských smluv. A spotřebitelské smlouvy dneska jsou postavené tak, že vy jste, jako spotřebitel, vázaný spoustou povinností.

Ale na druhé straně najednou vám někdo může odpojit tu energii, aniž by za to měl nějaký postih nebo by z toho nesl nějaké důsledky. Víme, že právě ta největší společnost, která tedy údajně zkrachovala nebo skončila činnost, má dokonce finanční zdroje, které by mohly do značné míry odškodnit ty, kteří se dostali do té těžké situace, nemáme se s tím jak vyrovnat. Takže to je druhá věc, která by se měla co nejdříve řešit a učinit.

Kromě opatření, o kterých mluvil pan senátor Nwelati, to znamená, ta pomoc, ta sociální a podobně, toto jsou dvě věci, které se musí dát do pořádku, je mi líto, že bohužel dosavadní vláda se tím nezabývala a nechala to dojít až tak daleko, až do této situace. Já chci jenom říct, že pro ten bod, který říká, že budeme žádat, aby se ukončil trh s povolenkami, nemohu hlasovat, ale jinak tedy prosím také vás, abyste zvážili, jestli takové usnesení nebo takový názor, který bychom chtěli říct Evropské radě, jestli je rozumný. Já myslím, že opravdu není. Děkuji.

