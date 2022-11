Senátorka Seitlová: Putin nás pořád vnímá jako svůj satelit

reklama

Vážený pane premiére, vážený pane předsedající, dámy a pánové.

Děkuji za upřesnění panu předsedovi, otázek, které se týkají cen energie. Ale já bych se chtěla ještě vyjádřit k jedné věci, která tady zazněla. Neměla by zůstat, myslím, nezodpovězena, nebo neměla by na ni být ponechána reakce zcela volně. Tady zaznělo v projevu paní senátorky Hamplové to, že přece napřed se starejme o zájmy a potřeby našich občanů, než začneme podporovat Ukrajinu.

Zčásti samozřejmě na to reagoval pan premiér. Ale já bych chtěla říct, že zájmy našich občanů a naší země jsou také v tom, abychom podpořili Ukrajinu, protože na Ukrajině se opravdu bojuje za nás. Co říká Putin? Putin říká, že teď se bojuje o změnu politických systémů. Putin říká, že ČR je dále teritoriem, kde má mít přednostní právo svého politického zájmu Rusko. Pořád nás vnímá jako svůj satelit.

To je zásadní věc, kdy si myslím, že v roce 89 jsme tady bojovali za svobodu, za demokracii. Bojovali jsme za to, abychom žili svobodně. Neznám skupiny lidí, které by hromadně odcházely do Ruska, protože se domnívají, že ten systém je lepší, nebo že by v něm chtěly žít. Myslím si, že drtivá většina, naprostá většina našich obyvatel a občanů se domnívá, že tak jak máme dnes politický systém, že je to správně, že je tady prostor pro to, aby se země úspěšně rozvíjela.

Proto také podporujeme Ukrajinu. V bytostném zájmu naší země a našich občanů.

Děkuji.

