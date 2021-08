Senátorka Seitlová: Většina lidí, která žije v těchto lokalitách, si to nevybrala

reklama

Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pane poslanče,

já jsem teď udělala chybu. Protože to, co jsem chtěla říct, tak skoro všechno přede mnou řekl pan senátor Adámek. Já se totiž s jejich názorem velmi shoduji. A jenom bych se ráda vrátila k tomu, co je předmětem návrhu, který máme schválit. Je to snaha o to nebo cesta, návrh, opatření, jak restrikcí dosáhnout věcí, nepořádků, které se nám nelíbí. Ta otázka, kterou jsem si já položila, je ta, jestli to je ta správná cesta, jestli povede k tomu výsledku. Já se zeptám, jestli si opravdu kolegové, a jsou to někdy tvrdí chlapi, myslí, že ta restrikce, ta nám to vyřeší? Teď jim to dáme, na chudej lid patří přísnost! Já si myslím, že tak to prostě není. A nevěřím tomu, že si to tihle kolegové myslí. Já si myslím, že je potřeba se těmi všemi věcmi, které tady zazněly, zabývat. Ať už je to práce s těmi rodinami, ať už je to otázka zákonů, které máme nedostatečné. Mluvilo se tady o obchodování s chudobou. Co jsme udělali za těch 10 let, o kterých víme, že se obchoduje s chudobou? Že se nakupují byty. A ty sociální dávky, které tady nikdo nespočítal, nejdou většinou těm, které tady budeme trestat, ale jdou těm, o kterých se tváříme, že o nich nevíme. A oni jsou jako chobotnice v řadě systémů. S tím nic neděláme. A má pan senátor Adámek velikou pravdu a já s ním souhlasím, když říká, že to je také jeden z těch problémů, proč nám vznikají vyloučené lokality. Takže můj názor je takový, že návrh, který před námi leží, je snahou řešení problémů. Ale to problémy neřeší, ale naopak je může ještě vyhrotit. A co mi osobně vadí, je to, že skutečně chceme postihovat ne toho viníka, ale tu rodinu, ty děti, tu ženu

Zazněl tady názor, že přece u nás nežijí v těch dřevácích a že přece u nás ta chudoba není. Je pravdou, že někdy vidíme některé bossy ověšené zlatem, krásné oblečené, kteří jezdí v těch „kárech“. Ale jako zástupkyně veřejného ochrance práv jsem byla v těch lokalitách a vím, že to tak není. Že to jsou ti, kteří naopak páchají ty přestupky, ty v tom třeba skvělém oblečení. Ale za nimi jsou ty skupiny, které dokonce prosí – pomozte nám! A co mi řekla policie, když jsem se bavila a říkala jsem, proč nejdete pomoct, když se tady něco rozkrádá?

My se s tím nebudeme, to ať si řeší mezi sebou.

Tak se zachovala, ten zbytek té lepší společnosti. Není to tak jednoduché, jak si tady myslíme, že teď tedy dáme ty pokuty a teď to bude fungovat. Opravdu si myslím, že pozměňovací návrhy, které připravila paní senátorka Horská, to znamená, že alespoň se to dotkne skutečně toho, kdo ten přestupek páchá, kdo neplní tu zákonnou povinnost. Alespoň tohle, prosím, vemte na vědomí. A zkusme ten zákon, který není dobrý, opravit, pokud nebudete hlasovat pro zamítnutí. To je velké prostě, řekla bych problém, který nás tady už několik let trápí. Vždycky se objeví takovýto návrh, často se objeví před volbami, to je pravda, rychle to vyřešme. Občané volají, ať to vyřešíme, a my jsme to nevyřešili dosud, tak rychle pojďme něco udělat. Ale ta cesta, ta cesta není správná. Ano, my jsme navrhovali v Poslanecké sněmovně třikrát a dost. Třikrát a dost, ale v trestním zákoně. Tady jeden pan kolega senátor řekl – to by byl ten člověk hned zavřený.

Nebyl by zavřený. Ten dotyčný pachatel by měl zaprvé dohled a bylo by mu možné také uložit právě ty práce, veřejně prospěšné, o kterých se tady hovořilo. Takže je to cesta skutečně směřující na toho viníka. Nikoliv na celou tu skupinu, na ty, kteří na to doplatí. A věřte, oni si to nevybrali. My říkáme, že jsou tady lidé, kteří jsou – to je jedna skupina, druhá skupina. Prosím, neříkejme to takto. Většina z těch lidí, která žije v těchto lokalitách, si to nevybrala. A já nevím, jestli by někdo z vás, jak tady jsme, nebo z vašich příbuzných chtěl za ty dávky hmotné nouze v takových podmínkách žít. Já musím říct, že to není vůbec život, o který by kdokoliv z nás stál. Takže prosím, zvažte, jak s tímto návrhem naložíme. Za sebe říkám, já budu hlasovat pro zamítnutí. A pokud neprojde, myslím si, že pozměňovací návrhy, které byly připraveny ve výboru sociálním a paní senátorkou Horskou, že alespoň tu největší nespravedlnost, která tam se zakládá, kterou bychom založili, odstraňují.

Děkuji.

