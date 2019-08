Senátorka Seitlová: Zaplaťte si dálniční známku, ale kdo ujede, platit nemusí?

Pane předsedající, pane ministře, těšila jsem se, že konečně budeme mít tu elektronickou dálniční známku, říkala jsem si, to je skvělé, že je předložen tento návrh zákona. Ale potom, co jsem se obeznámila s obsahem, který přišel z Poslanecké sněmovny, tak s tím mám opravdu velký problém a musím vystoupit.

Zákon říká, zaplaťte si dálniční známku, ale kdo ujede, platit nemusí. To je přece strašné! To je pravidlo, kterým říkáme, přímo zákonem, tak dobrá, jestliže se ti podaří ujet, tak platit nemusíš. Stalo se to tím, že nedošlo k dořešení problematiky zdravotně postižených, sněmovna přijala pozměňovací návrhy, a protože tuto věc neuměla řešit, tak jsme se dostali do této situace. Myslím si, že je to zákon nebo princip, který je naprosto špatný. Je dokonce návodný k tomu, aby, teď mě napadají mladí lidé, pánové, platíme, neplatíme, jedeme... To je obrovské riziko! Protože zrovna tihle určitě 400 korun nebo 600 korun, pokud to zůstane, tak jak to teď je, bude ta nejvyšší sazba, platit nebudou chtít, právě pro ně to bude ta cesta, tak ujedu a neplatím. Toto říká zákon, resp. návrh zákona.

Jestliže budu na dálnici, zjistí mě ten, kdo mě hlídá, kamery, že nemám dálniční známku, a podaří se mi ujet, tak nemusím nic platit a nikdo už to neřeší. To je tedy docela strašné. Nezlobte se na mě, ale z tohoto důvodu já ten návrh nemohu podpořit. Děkuji.

Jitka Seitlová KDU-ČSL



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátorka Seitlová: Meliorace jsou dlouho neřešeným problémem, kterému se všichni vyhýbají Dienstbier (ČSSD): Ty zákony se musí změnit všechny, aby ten systém mohl fungovat Ministr Kremlík: Výsledkem bude transparentnější tvorba práva a přehlednější právní řád Senát schválil elektronické dálniční známky od roku 2021

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV