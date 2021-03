Senátorka Šípová: Instituce přísedících není vůbec špatná

reklama

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážení kolegové, dobrý večer. Já bych vás ráda seznámila s tím, co jsme připravili s mými kolegy, protože to považuji za historický okamžik, připravili jsme pozměňovací návrh, který podepsali tři advokáti, takže jsme se na tom takto shodli.

Nebylo to jednoduché. My jsme připravili pozměňovací návrh, k pozměňovacímu návrhu ÚPV, který se zaměřuje právě na tu již zmíněnou problematiku uchazečů, kteří už v podstatě v současné době jsou připraveni na jmenování, nicméně vzhledem k tomu, že existuje určité moratorium na jmenování soudců, tak jsou ohroženi tím, že po účinnosti tohoto zákona by museli znova podstupovat velice náročná výběrová řízení, která mimo jiné byla také nějakým způsobem finančně náročná, nejen pro ně, ale také pro ministerstvo spravedlnosti. Tudíž jsme dospěli k názoru, že by bylo vhodné na tyto lidi myslet, aby to úsilí nepřišlo na zmar.

Na ÚPV prošel pozměňovací návrh, který tento problém řešil. Nicméně jenom pro určitou skupinu uchazečů. Já jsem se snažila nějakým způsobem dosáhnout toho, abychom jednu část uchazečů nepominuli, a to se týká tedy justičních čekatelů. Tudíž jsme připravili nový pozměňovací návrh, který tyto justiční čekatele, kteří jsou již kompletně připraveni na jmenování, tak je zahrnul, aby nemuseli tito znova ta výběrová řízení podstupovat, a to i s ohledem na to, že se domnívám, že by někteří z nich možná tak odpadli a já si myslím, že by to byla škoda.

Jedná se o justiční čekatele, kteří pracují zejména pro tři krajské soudy, jedná se o Krajský soud v Praze, Krajský soud v Ostravě, Krajský soud v Hradci Králové. Tyto soudy jsem oslovila a požádala je o stanovisko, nevím, nakolik s nimi ministerstvo spravedlnosti komunikovalo. V tomto ohledu bych se možná paní ministryně zeptala, jestli máme nějaký přehled o tom, na kolik uchazečů toto dopadá. Nebudu to ale nyní hodnotit. Důležité je, že tento pozměňovací návrh, který jsme připravili, jeho účelem je, abychom o tuto skupinu uchazečů nepřišli. Jedná se zejména tedy podle vyjádření např. pana doktora Drápala, předsedy Krajského soudu v Praze, o ty, kteří již prošli výběrovým řízením na počátku své praxe, složili odbornou justiční zkoušku a jejich odborná příprava, která probíhala po několik let, jsou dostatečné k tomu, aby mohli být dobrými soudci. Dle názoru pana doktora Drápala jsou tito uchazeči jedni z nejlepších a nejkvalitnějších uchazečů. To jenom cituji dopis, který mi zaslal.

Chtěla bych vás tedy poprosit o podporu pozměňovacího návrhu, který máte na stolech, protože si myslím, že se jedná o velmi kvalitní návrh. Vyřeší poměrně dost potíží, které nám tady s tou určitou dvojkolejností přijímání, resp. hledání nových soudců vznikly.

Pak bych se ještě ráda vyjádřila k problematice přísedících. Já osobně mám zkušenosti z trestního práva a obhajoby. Chtěla bych jenom sdělit svůj pohled na věc.

Myslím si, že ta instituce přísedících není vůbec špatná. Domnívám se, že se jedná o určitý lidský náhled laiků v trestním řízení. Pokud dojde bohužel k vypuštění této problematiky, tak si myslím, že už se tam znovu nedostane. Myslím si, že to řešení, se kterým ministerstvo spravedlnosti přišlo, resp. to řešení, které máme nyní na stole, je bohužel takové trochu krátkozraké, spíše řeší to, že přísedící v současné době – ta jejich situace není uspokojivá. Osobně znám, jaké podmínky tito přísedící mají. Jsou to zpravidla lidé, kteří stojí na chodbě před jednáním, jsou to zpravidla důchodci, nemají v podstatě ani přiměřené podmínky pro to, aby mohli tu práci vykonávat dobře, nemají samozřejmě k tomu ani přiměřenou odměnu. Trochu mě mrzí, že se tento problém vyřešil tím, že jsme se těchto přísedících v zásadě zbavili. Za mě by bylo vhodnější postupovat nějakým jiným způsobem. Rozhodně si myslím ale, že jejich role není zanedbatelná a mám osobní zkušenosti s tím, že přísedící mohou pomáhat velice svým pohledem a zejména tam, kde třeba soudí mladší méně zkušení soudci. To jenom k pozměňovacímu návrhu pana Doubravy a následně pak načtu ten pozměňovací návrh. Děkuji vám.

