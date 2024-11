Senátorka Zwyrtek Hamplová: Co nám vlastně zbývá?

Co se právě děje… A proč jsme, absurdně, teď odkázáni hlavně na zdravý rozum Putina:

Harissová z týmu Bidena tvrdě prohrála volby Její klika se ale evidentně nechce vzdát cíle vyvolat v Evropě válku Pro tento cíl proto klidně, bezohledně a last minut využije svého politického vlivu skrze Bidena, obětuje bezpečí evropských zemí a povoluje užití raket Evropský západ na tento popud z USA poslušně a nepochopitelně riskuje bezpečnost svých obcí a měst a životy jejich občanů a … souhlasí Ke snaze vyprovokovat válku (třeba i na svém území) se proto někteří, zcela nepochopitelně, přidávají Povolení použít rakety hluboko v Rusku schvaluje výslovně i český prezident Petr Pavel Staví tak Českou republiku do pozice jasného nepřítele Ruska a jednoho z cílů možné odvety Putin Evropu důrazně varuje Rakety jsou přesto skutečně vůči Rusku na popud z USA použity. Hazard je to neuvěřitelný. Rusko jako varování používá nejaderné rakety. Poprvé padá důrazné varování také ostatním evropským zemím To, že válkou konflikt na východě neskončí, už ví pritom všichni

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



Tedy - USA rozhodnutím svého končícího prezidenta (za něhož ovšem rozhodují de facto lidé kolem, protože on už rozhodnutí sám není schopen) vytvářejí prostor pro eskalaci ukrajinské války i do jiných evropských zemí včetně České republiky, a to cestou zcela zbytečné a absurdní provokace. Zatímco amerických měst a jejich obyvatel se to ovšem netýká, naše obce a města jsou v přímém ohrožení, a to za situace, kdy na to nejsou absolutně připraveny.

Jednou ze zemí, do jejichž obcí a měst může odveta za americké rakety uvnitř Ruska zamířit, je Česká republika. To nebezpečí znásobil svými výroky prezident Petr Pavel. Obce a města ovšem současně nedostaly žádné pokyny, co dělat, kdyby… Protože se mlčí o tom, že není jak se bránit.

Možnosti tohoto všeho šíleného jsou dvě. Buď jsou evropským politikům občané jejich zemí úplně jedno, nebo spoléhají na to, že Putin je odpovědnější politik než oni a válku na území jiných států prostě nerozpoutá. Obojí je odsouzeníhodné, absolutně neodpovědné a lehkovážné. Vůči každému z nás, kteří v evropských obcích a městech se svými rodinami žijeme. Protože ti nahoře naše životy neuvěřitelně riskují.

A co nám vlastně zbývá za totální nepřipravenosti jakékoli civilní obrany? Jediné - skutečně doufat v to, že Putin bude mít rozum a tu provokaci ze strany USA, ovšem riskující životy občanů jiných zemí včetně České republiky, udrží v patřičných mezích do chvíle, než do funkce amerického prezidenta nastoupí svéprávný Trump, který chce mír, ne válku. Tedy doufejme… ve zdravý rozum Putina.

Je absurdní, že tak to v tyto dny stojí. Jen proto, že evropští lídři se rozhodli naše životy a Evropu vůbec v zájmu Bidena a spol. bezohledně a zbytečně riskovat. A postavit nás milimetr od třetí světové války. Hanba. Třikrát hanba. A až to, doufejme, všechno v dobrém, tedy hlavně v míru, dopadne, tak žádejme odpovědnost pro každého z nich.