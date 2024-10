Senátorka Zwyrtek Hamplová: Dětem motat hlavy proti vůli rodičů škole nepřísluší

Jasné NE! Stát si nesmí přisvojovat práva rodičů a zneužívat k tomu vzdělávací systém. Do škol patří kvalitní, dobře honorovaní učitelé, kvalitní a moderní vzdělávání, ne kontroverzní témata.

Hluboce s tímto výrokem a současně vysoce nebezpečným směrem nesouhlasím. Škola má především učit, otevírat cesty k přemýšlení, a to v desítkách základních oborů, a pokud jde o pojem “kontroverzní témata”, ten je tak zneužitelný různými ideologickými směry, že na půdě základních škol nemá absolutně co dělat.

Intimní témata, témata víry, politiky a podobná, patří jednoznačně do rodin, a jsou to především rodiče, kteří mají o těchto citlivých tématech s dětmi hovořit. Snaha o to, aby výchovu dětí a ovlivňování jejich osobního života a výchovy a názorového myšlení přebíral stát, protože škola je ve své podstatě stát, tu už v historii byla, a vždy to bylo proto, aby toho bylo zneužito.

Je velkou chybou, že se vyvolává kontroverze tam, kde už byl klid a vysoká míra respektu i tolerance k jinakostem, a to jen proto, že si někdo usmyslel dětem motat hlavu proti vůli rodičů tam, kde to škole absolutně, a slovo podtrhuji, absolutně nepřísluší. Stát si nesmí přisvojovat práva rodičů, a zneužívat k tomu vzdělávací systém.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ

senátorka



