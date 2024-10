Senátorka Zwyrtek Hamplová: Dirigovalo se to zpoza moře. A tvrdě to zaplatily evropské země

Hlasitý povzdech… Proč tak pozdě a proč muselo být tolik obětí a ztrát…

Když jsme to říkali s rozumem v dlaních pár měsíců po zahájení konfliktu a volali po zahájení mírových jednání, aby se co nejdříve zabránilo dalším ztrátám na životech mladých kluků a nebezpečné eskalaci bojů, snesly se na naši hlavu ty nejhorší, až hysterické urážky. Chtít mír se stalo zločinem, a podle těch proválečných hysteriků to dokonce znamenalo být Putinovým agentem… Svatá prostoto… Mne takto nějak, jak to říct… hloupě?… označil hned po nástupu do Senátu kolega Láska. Jen proto, že jsem se už tehdy vyslovovala pro to, co dnes připouští Ukrajina sama.

Podle těchto až nenávistných postojů, systematicky vyvolávaných poslušnými médii, nepřipouštějícími absolutně, ale opravdu ABSOLUTNĚ, jiný úhel pohledu, což je vlastní všem ideologiím, bylo totiž jediné správné chtít válku (!!!), adorovat nekriticky Ukrajinu a povinně nenávidět vše ruské včetně operních pěvkyň a hokejistů. Podobně nenávistné národnostní ideologie tady již v minulosti byly, a byly děsivé...

Dnes po míru i za cenu územních ústupků volá najednou i prezident Pavel, a připouští to sama Ukrajina…

Mezitím tu máme tisíce mrtvých… Evropu v ekonomickém rozkladu pro hloupě volené tzv. sankce, které dopadly hlavně na nás samotné… Odhalení toho, že výbuchy na Nord Stream mají na svědomí Ukrajinci, ne Rusové…. A samozřejmě také miliardové obchody - stíhačky, munice, zbraně… A jako bonus rozpočet naší země na hlubokém dně, protože tato vláda rozdávala až rozhazovala bez rozmyslu a jakékoli pragmatické úvahy plnými hrstmi směrem na Ukrajinu, ovšem bez ohledu na dopady na nás, české občany…

Tedy… Kdo měl ve svých úvahách pravdu? Kdo naopak nese odpovědnost za ty tisíce mrtvých a miliardové škody? Kdo přemýšlel a kdo bez rozmyslu podporoval černobílou válku? Kdo skutečně ztratil a kdo na tom všem vydělal? A kdo to vše celé řídil?

Troufám si tvrdit, že největší oběti přinesli ti kluci na bojištích. Nejvíce byla zneužita až “použita” sama Ukrajina. Dirigovalo se to zpoza moře. A tvrdě to zaplatily evropské země s tak naivními a “panáčkujícími” vládami, jako je ta naše. A vydělaly na tom hlavně zbrojařské firmy. Které se, podle mého názoru, nevzdávají dál myšlenky války v jakékoli podobě.

Ano, to celé se dělo a ještě i děje…. Aby se nakonec došlo k tomu, po čem rozumní lidé volají od počátku. A co bylo důvodem jejich, dovolím si to tak nazvat, protože jsem to zažila a zažívám, až pronásledování a dehonestace.

Zaplať Bůh za tento mírový směr. I když tak draze (a zbytečně) zaplacený.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



