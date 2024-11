Senátorka Zwyrtek Hamplová: Náhlých a nečekaných úmrtí velmi přibývá

Často je to mrtvice, plicní embolie, infarkt... a týká se to někdy i hodně mladých lidí. Minulou středu se jedno náhlé a nečekané úmrtí dotklo i Senátu. Je mi to moc líto… Ale také mi to připomnělo, že už dlouho si kladu otázku, zda nenazrál čas, abychom se začali se vší vážností ptát: Co je příčinou těchto náhlých a nečekaných úmrtí? A zda bychom neměli, bez jakýchkoli emocí, co kdy kdo říkal, zadat patřičný výzkum s cílem to zjistit.

Není přece co ztratit. Buď se příčina, o které si stejně všichni šeptají, vyloučí, nebo naopak potvrdí. A dá se s tím něco dělat. Zavírat oči a tvářit se, že se nic neděje, je krátkozraké a ohrožující další lidi.

PS: Dva kolegové se vyjádřili negativně k tomuto textu. Že ta úvaha je bezohledná vůči rodině zemřelého. Patrně ten text nečetli pozorně, protože je psaný právě proto, že je mi smrti kolegy líto. A taky možná nečetli rozhovor s ním před pár dny.

Z něho cituji (11. 10. 2024): “Tak to vám udělám radost, já jsem včera očkovaný zároveň proti chřipce a covidu. Včera ve 20 hod… Takže když dostanu za 14 dní infarkt a umřu, tak vy řeknete, že to bylo kvůli očkování. "

Senátor byl očkován 10. 10. ve 20:00, dne 30. 10. zemřel na embolii. Ta úvaha je tedy více než racionální. A netajím se jimi dlouhodobě. Právě proto, že mi jde o ty lidské životy.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



