Senátorka Zwyrtek Hamplová: Novodobá doba temna by už měla skončit

Přiznáním pravdy a zmrtvýchvstáním slova odpovědnost. Prof. Stanislav Komárek, biolog a filozof, vysokoškolský profesor, UK Praha - podzim 2021:

"Vzhledem k tomu, že očkování je pro každého dostupné a kdo chce, dávno je mohl absolvovat, je drastické nucení k němu brutálním zásahem do lidských svobod. Člověk je tím degradován na úroveň domácího zvířete, které majitel, v tomto případě stát, očkuje či jinak manipuluje, jak chce.

Podobné akce podkopávají důvěru občanů ve stát, vytvářejí dosti děsivý precedent a přinesou na dlouhé lokte nesrovnatelně větší škodu, než je pochybný epidemiologický prospěch, též nepříjemně upomínající na praktiky nacistického režimu vůči Židům.

Neočkovaní se stávají oficiální vrstvou „nepřátel lidu“, proti nimž lze libovolně štvát v médiích, jako kdysi proti chartistům – ti se přece také mohli zapojit do budování světlých zítřků. Pokud se nějaká metoda ukáže jako málo účinná (očkování nepředstavuje „tečku za covidem“, jak bylo ujišťováno), bývá zvykem opět přitvrdit v tomtéž, ne hledat novou cestu. Ve spojení s cenzurou a trestáním „dezinformací“ pak vzniká zcela neblahá směs.

Současný proces nápadně připomíná pobělohorskou rekatolizaci v Čechách, kdy také byla bez skrupulí likvidována ohniska „protestantské nákazy“ a každý obyvatel musel mít potvrzení o zpovědi, čemsi jako kombinaci duchovního vyšetření a očkování.

Tato éra se tradičně nazývá „dobou temna“. Obávám se, že společenská křeč spojená s covidem zničí základ západních společenství, svobodu individua – jedná se o celoplanetární vítězství principů čínských. Naše generace emigrantů a disidentů vidí své dílo v troskách…"

Je s podivem, že čím víc je důkazů o tom, jak se propagátoři pochybného očkování a autoři této státní zvůle (skvěle popsané v tomto dobovém článku) mýlili, urážky vůči nám, kteří jsme je při lžích přistihli, manipulace odhalili, byli nositeli často tvrdé pravdy, a stáli za lidmi a za jejich právy u soudů, trvají - tedy “hon na čarodějnice” pokračuje, namísto aby se nám všem ti novodobí vyznavači “doby temna” a bezpráví omluvili za všechny urážky, omezení a protiprávní šikanu …. a požádali veřejnost o odpuštění.

Je to přesně naopak. Namísto aby pokorně zmlkli a přemýšleli, jak by své historické selhání odčinili, jejich arogance dále roste, a nadále útočí na nositele očkovací pravdy.

Usnadňuje jim to možná i to, že ani sami očkovaní lidé si tu pravdu nechtějí přiznat, a chtějí hlavně zapomenout. Dokonce ani v případech, kdy nežádoucí účinky očkování jsou v řadě případů velmi pravděpodobné (náhlá úmrtí, nemoci doposud zdravých lidí apod.), tuto možnou souvislost sami očkovaní popírají či bagatelizují.

A důsledky očkování se (raději?) oficiálně nezkoumají. Ale pravdě neutečeme. Čím dříve si přiznáme, že to celé byl podvod století, tím dříve si oddychneme a budeme se cítit lépe.

A ti, kteří za tím vším stáli, zejména výrobci všeho (roušek, testů, vakcín…) by se naopak měli cítit hůře, měl by jim spadnout hřebínek, a měli by vrátit, o co se tím vším “napakovali”. Včetně těch, co v tom jeli účelovou propagandou s nimi...

