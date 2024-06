Senátorka Zwyrtek Hamplová: Patří před soud, ne na post předsedkyně Evropské komise

To si neodpustím - Bude vyjednávat “velice tvrdě” TAJNÝMI SMS jako s Pfizerem, které odmítá doposud zveřejnit? Der Leyenová zkrátka patří před soud už za objednávku 10 kusů vakcín na osobu včetně kojenců (!!!) v celé EU, ale rozhodně ne na jakýkoli post.

A co si vlastně máme představit pod pojmem “tvrdé vyjednávání”? Na koho co ví? Nebo co komu provede? Nemělo by to celé být o zcela něčem jiném? Třeba co umí, co už dokázala, co může nabídnout, co a jak hodlá dělat, co dokáže zachránit, jak je komunikativní a znalá věci? Než “tvrdě vyjednávat” s cílem postu pro sebe?

Jourová se už metodami panujícími v EU ani netají.

