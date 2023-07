Senátorka Zwyrtek Hamplová: Předsedkyně sněmovny tentokrát opravdu “zabodovala”

reklama

Stydím se za předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou a za její přirozenou neinteligenci, která se projevuje podobnými faux pas, jako je dárek v podobě trička státní návštěvě v osobě prezidenta jiného státu. Kde zkrátka není shůry dáno, v apatyce nekoupíš. Reprezentace našeho státu musí opravdu mezinárodně zaujmout.

Viditelně zaskočen byl dokonce i prezident Zelenský, který ani na státních návštěvách poněkud “nezrale” nemění styl oblékání pro osobní PR vnější demonstraci. Paní předsedkyně sněmovny tedy tentokrát opravdu “zabodovala”.

Ve své podstatě by mi to bylo jedno - kdyby to ovšem neviděl celý okolní svět, koho že to má Česká republika v čele jedné z komor Parlamentu...

PS: Je mladá? To není v podobné funkci omluva. Naopak.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ

senátorka



