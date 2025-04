Senátorka Zwyrtek Hamplová: Rozhodnutí v Rumunsku vynesl Pan soudce. Obdiv a respekt

Kdyby se nejednalo v podstatě o právně velmi kuriózní situaci, pro nás advokáty, věnující se mimo jiné ústavnímu právu, by to byly “žně” a napínavé až “vzrušující” čtení. Komentovala bych to asi tak, že to chápu jako akt určitého vzdoru pana soudce, který svou roli garanta spravedlnosti a ochránce práva chápe přesně tak, jak by každý soudce svou roli chápat měl, a už se zkrátka na to znásilňování práva a zneužívání ho k politickým účelům nemohl dívat…

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 10% Nemám 81% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 6629 lidí

Rozhodnutí Ústavního soudu v Rumunsku o volbách totiž nic jiného než zneužití práva k politickým účelům určitých mocenských skupin není. Tedy obdivuji rozhodnutí pana soudce v Ploješti, jeho odvahu k němu, a budu i z profesního zájmu sledovat další vývoj v Rumunsku v této věci.

A názor odborný?

V obecné rovině si myslím, že pan soudce by podobný výrok o zrušení rozhodnuti Ústavního soudu v klasické kauze skutečně nebyl oprávněn vynést, je to prostě o soudní hierarchii. ALE!!!! Jinou, důležitější okolností, která by mohla jeho výrok na stupni odvolacího soudu v Ploješti učinit zcela legitimní, je, že současně zastávám názor, že Ústavní soud nebyl oprávněn ono rozhodnutí o zrušení voleb vůbec vynést…. A někdo ten verdikt říct musel. Ještě to tedy bude zajímavé. V každém případě - obdiv a profesní respekt k Panu soudci. To velké P píši zcela vědomě.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky