Senátorka Zwyrtek Hamplová: Šedesát EU poslanců si říká o třetí světovou. Já chci mír

Šedesát EU poslanců si říká o třetí světovou válku. Já chci mír. Protože mám rozum a stojím nohama na zemi.

Začnu takto. Otakar Foltýn - parafráze jeho skutečného výroku (DVTV) - text velkým písmem byl doplněn.

“V jasných případech rozdělení na dobro vs zlo – a v tomto případě je Rusko/USA/NATO koncentrované zlo – je mou i vaší povinností dostatečně hlasitě říct, že podpora takového režimu je zvrhlá. Obzvlášť v situaci, kdy není v silách justice každý výrok na sociálních sítích schvalující ruskou/AMERICKOU/NATO agresi efektivně stíhat,“ hájí Otakar Foltýn své výroky z pozice šéfa strategické komunikace vlády.

Co tím chci říct? Nelze používat dvojí metr. Zlo je zlem vždy, agrese je agresí vždy, válka je vždy válkou, protože zabíjení je vždy zabíjením. Alespoň tak o tom psával nezávislý tisk. Tedy schvalování agrese kohokoliv - ano, souhlasím, měla by trestným činem. Ale zdůrazňuji, ať je to kdokoli. A kolik kdo těch agresí historicky na svém kontě má je otázka kupeckých počtů.

K tomu zdůrazňuji, že ruskou agresi jsem veřejně odsoudila hned v jejích prvních dnech, protože válečné řešení jakéhokoli sporu trvale neuznávám a odmítám.

To mi ale nebrání vidět příčiny, souvislosti, hry velmocí na náš účet i na účet těch chudáků na frontě, a naši českou roli v tom všem. A jak to vše (včetně byznysu kolem) platí naši občané (zatímco jiné země to odmítly, nebo na tom dokonce vydělávají)… A také jsem proto schopna vidět, že jediným, kdo tu válku vyvolal a zapříčinil, nebyl rozhodně jen Putin. Těch viníků je víc, stejně jako je teď těch 60 europoslanců včetně několika našich, kteří si de facto přejí zahájit západními zbraněmi jejich užitím proti Rusku třetí světovou válku. Šílenost.

Proto čekám, kdy pan Foltýn upozorní se stejnou vehemencí na paragraf 407 našeho trestního zákoníku - Podněcování útočné války: “Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let”.

Rusko nemělo zaútočit, tak jako v minulosti neměly vícekrát zaútočit USA ani NATO. Neexistuje totiž humanitární bombardování (Madeleine Albrightová) ani legitimní teroristický útok (Petr Pavel). Je “jen” bombardování a “jen” teroristický útok.

Pokud si česká vláda musela najmout (opět na náš účet) člověka na vyvolávání nenávisti jen vůči jedné straně východního sporu a vůči všem “neposlušným”, byl k tomu průhledný důvod. Ten důvod je, že lidé v České republice tu nenávist tak vyhraněně necítí, ale naopak mají čím dál víc vážných pochybnosti a výhrad, stejně jako zcela jasně nechtějí třetí světovou válku, ať by posloužila komukoliv. Můžete se zeptat koho chcete, je to prostě tak. Jen se to už bojí říkat nahlas.

Tedy vláda usoudila, že je nutné jejich názor změnit. Pod taktovkou koho těžko říct, protože pan Foltýn je jen najatý pěšák. Ale ta taktovka rozhodně nevede k míru. A ta nervozita z malé nenávisti k Rusku musí být hodně velká, když vláda vlastní občany dovolí ústy svého vládního “koordinátora” (nebo co to vlastně je) nazývat sviněmi !?, dokonce za potlesku části umělecké scény!. Ten pojem “svině” byl tak přes čáru, že je neomluvitelný. A ti umělci - nu, není to v historii poprvé, kdy byli z opatrnosti poplatní režimu. Použila bych pro ten podpisový akt název filmu jednoho ze signatářů Zdeňka Svěráka - “Jako jed”…

A opětovně i závěrem zdůrazňuji, že nevím jak všichni oni teď hlasití, ale já jsem byla jedna z prvních, kdo ruskou agresi ve videu na FB okamžitě odsoudil. Obdobně tvrdě ale odsuzuji snahy vojenský konflikt na východě protahovat, eskalovat a zneužívat pro válečné touhy kohokoliv směrem ke třetí světové válce. Natolik jsou mi vzácné životy nás všech.

Chci okamžitá mírová jednání, protože chci mír. A k tomu stojím pevně nohama na zemi. Stačí si přečíst, kdo už deklaroval vojenskou pomoc Rusku. Tato válka se zkrátka nedá vyhrát a nemůže mít vítěze. Řekl to někdo skutečně znalý těm šedesáti EU poslancům? Nebo to dojednalo zase nějaké lobby? Nebo jim to vysvětlil v USA proškolený pan Farský?

S mou babičkou končím větou: “Lidi, mějme rozum. A donuťme k tomu i ty nahoře. Žádné zbraně, ale jednací stůl.” Ihned.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



