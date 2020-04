Ševčík (TOP 09): Koronavirové prázdniny

reklama

Koronavirus je na dlouhou dobu zásadním tématem veškerého ještě zbývajícího veřejného prostoru. Čím více se člověk zamýšlí nad dopady, které tato bezprecedentní situace přináší a přinese, tím černější myšlenky se objevují. Pojďme tedy zkusit najít nějaké světlo v celé situaci.

Epidemie od virů podobných koronaviru se v poslední době opakují docela často. Zatím se omezovaly především na Čínu, ale bylo otázkou času, kdy se rozšíří dál do světa. Nebudu tvrdit, že jsme na podobné situace dobře připraveni. Nicméně vědci na řešení nepracují až teď, ale mají za sebou už poměrně dost práce a stráveného času. Když začala epidemie přerůstat v pandemii, po celém světě ještě zintenzivnili úsilí a myslím, že velmi brzy budeme moci alespoň zmírňovat průběh nemoci, aby nebyla nebezpečná či dokonce smrtelná. Příkladem může být nedávný průlom ve výzkumu Australských vědců, kteří dokázali zmapovat celý průběh nemoci a zjistit obranné látky, které organismus využívá v boji proti COVID-19 (ZDE).

Nejedná se o jediný případ průlomových objevů, které v poslední době zaznamenáváme. Několik desítek vědeckých týmů po celém světě hledají řešení na bázi vakcíny, tedy očkování (ZDE). Zde se opět potvrzuje, že očkování je ve většině případů nejlepším a někdy i jediným možným řešením. Lidé totiž ani s nejpokročilejší medicínou nedokážou účinně léčit virová onemocnění, člověk se svým imunitním systémem na druhé straně tuto léčbu praktikuje téměř denně.

Tím se dostáváme k tomu, že nejlepší léčbou je právě to, čeho jsme teď bohužel svědky – promoření velké části populace. V ideálním případě očkováním, v tom našem bohužel celosvětovou pandemií. Musíme se připravit na to, že nemocných bude přibývat a bude jich přibývat ještě dlouho. Je však třeba chránit rizikové skupiny obyvatel, aby nedocházelo k onemocněním s těžkým průběhem. V tom by nás měla momentální situace naučit větší ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči ostatním lidem.

1. Ohleduplnost a zodpovědnost

Na lékařských fakultách koluje jedna otřepaná stará pravda: Obor medicíny, který zachránil nejvíce životů, není urgentní medicína, chirurgie, či snad interní medicína; je to hygiena. Hygiena pracuje často s čísly, statistikou a pravidly. Tato pravidla jsou často jednoduchá až triviální a mají za úkol jednoduchým postupem zmenšit či zlepšit statistická čísla. Sice se většinou jedná o jednoduchá pravidla, vyžadují však důsledné a disciplinované dodržování. Druhá lekce, kterou dostáváme, je tedy:

2. Důslednost a disciplinovanost

Hygienu je ale třeba odlišovat od sterilizace. Stejně tak karanténu od paralýzy. Nesmíme zapomínat na to, že i za současných vládních opatření, kdy je každý občan více, či méně v karanténě, jsme pořád lidé. A právě v době, kdy jsou postupně rušeny všechny možné společenské aktivity, je třeba se naučit být sami aktivní. Zde se, myslím, rozvíjí velmi hezká vlna dobrovolnictví a solidarity. Mnoho lidí šije nedostatkové ústenky alias „roušky“. Velké množství dobrovolníků se nabízí s pomocí potřebným, s nákupy pro seniory, s rozvozem čehokoli apod. Na druhé straně se otvírají úplně nové možnosti například ve formách distanční výuky, na kterých učitelé v několika posledních dnech intenzivně pracují. Do jisté míry je to v pozitivním slova smyslu, něco, co zatím nemá obdoby.

Aktivitu však můžeme rozvíjet i doma. Všem bych v tomto období doporučil: Učte se a dělejte to, co jste si vždycky přáli udělat, ale nebyl na to čas. Přečtěte si knihu, naučte se plést, šít, vyšívat, začněte s cizím jazykem, napište báseň, povídku. Zajděte si virtuálně třeba na Berlínskou filharmonii (ZDE), nebo do jazzového klubu (ZDE), nebo dokonce do opery (ZDE). A v neposlední řadě využije času pro společné aktivity doma s rodinou.

3. Aktivita a rodina

Poslední a nejdůležitější pravidlo si už vypůjčím z jedné z mých oblíbených knížek, která určitě stojí za přečtení zvláště v této době:

4. Hlavně nepropadejte panice!

Psali jsme: Opozice odmítá prodloužit nouzový stav o měsíc. Narazilo to i u komunistů Ševčík (TOP 09): Pohádka o dobrých chodnících Ševčík (TOP 09): Pohádka o živém centru města Ševčík (TOP 09): Česká Lípa – město světel

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.