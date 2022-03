Síla (SPD): Změnou prochází i oblast právního trestání

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové.

Já jsem si bohužel připravil takový nějaký komentář k tady tomuto sněmovnímu tisku 68, který bohužel můj předřečník všechny moje připomínky vlastně už vyjmenoval, takže já se zmíním jenom o těch výhodách a nevýhodách a o stanovisku SPD tady k tomuto sněmovnímu tisku a tady k tomuto návrhu.

Přínosy té dynamické směny změn jsou jednoznačné. Je to za prvé odstranění netransparentnosti při poskytování služeb dynamické směny měn. Stabilita podnikatelského prostředí a dohled budou provádět orgány dohledu zaměřené na konkrétní typ subjektu. To znamená Česká národní banka, a jak už tady bylo zmíněno, Česká obchodní inspekce.

Negativa tady v této úpravě jsou nové povinnosti pro orgány dohledu. Za druhé je to řešení sporu souvisejících se službou dynamické směny měn, dostávají to na starosti finanční arbitra, jeho lidem. Vzhledem ke skutečnosti, že se službou DCC se v České republice nejčastěji setkávají zahraniční turisté, kteří jsou v mnoha případech nespokojeni s využitím této služby a stížnosti nedělají v České republice dobré jméno, jeví se jako žádoucí, aby byla rozšířena pravomoc finančního arbitra i na řešení sporu vzniklého při poskytování služeb dynamické změny měn.

MUDr. Jan Síla SPD



Já jsem se chtěl tady k tomuto bodu zmínit, to tady nebylo zmíněno, že je s podivem, že vládní návrh státního rozpočtu nerespektuje fakt, že na jedné straně ukládá finančnímu arbitrovi další úkoly, přičemž je v jeho kapitole snížena částka na tuto instituci. To znamená bude mít více práce, budou dostávat za to méně peněz. Další je to licenční řízení a jeho délka. Navrhuje se odstranění některých licenčních požadavků kladených na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a zároveň přidání některých nových.

Když existuje požadavek, který není nutné splnit již při podání, žádost lze podat a splnit je v průběhu řízení. Za druhé o povolení k činnosti může požádat i právnická osoba, který dosud nevznikla, je specifikován časový rámec od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení musí vzniknout. Zavedení systému vyřizování stížností a reklamací uživatelů se již nebude muset prokazovat během řízení, ale až po udělení povolení k činnosti. To znamená zrychlení procesu.

Přidává se požadavek na důvěryhodnost žadatele a udělení povolení k činnosti jeho vedoucí osoby a osob, které na něm mají kvalifikovanou účast. Přínosy tady této úpravy jsou: za prvé větší ochrana před riziky souvisejícími s praním špinavých peněz a financováním terorismu. A za druhé stabilita podnikatelského prostředí. Negativa to také přináší samozřejmě - a to je nutnost prokázat splnění nových licenčních požadavků.

Za čtvrté. Úprava přístupu k platebním účtům vedených úvěrovými institucemi nebankovním poskytovatelům platebních služeb. Tato navrhovaná úprava má za cíl zlepšit přístup nebankovních poskytovatelů k platebních účtům, které jsou určeny k ochraně peněžních prostředků svěřených klienty. Daná úprava navíc stanoví, že úvěrové instituce budou moci vypovědět závazek ze smlouvy o platebním účtu, nebo od smlouvy odstoupit pouze za předpokladu, že k tomu budou mít důvod, který je objektivní, nediskriminační a přiměřený, nebo je důvodem (nesrozumitelné.)

Nebankovní poskytovatelé platebních služeb jsou totiž de facto závislí na tom, zda jim úvěrová instituce povede platební účet, jakmile totiž dojde k výpovědi, tak nebankovní poskytovatel platebních služeb nemusí být schopen nadále poskytnout své služby klientům. Přínosy tady této úpravy jsou: odstranění nedostatků z aplikační praxe, zajištění konkurenčního podnikatelského prostředí, podpora nových platebních metod, které mohou vést k většímu množství nabízených služeb a snížení cen nabízených služeb pro klienty. Negativa: rozšíření stávající povinnosti úvěrových institucí.

Je potřeba také vysvětlit několik termínů používaných v této legislativní úpravě DCC. Dynamická směna měn je služba, která může být nabízena při výběru hotovosti z bankomatu, jak tady řekl už můj předřečník, k platbě platební kartou obchodníka. Je-li částka platební transakce účtovaná v jiné měně, než v jaké je veden platební účet kupujícího. Čeští zákazníci se tedy s touto službou setkají nejčastěji v zahraničí, v České republice se s ní mohou naopak setkat zahraniční turisté. Fungování služby dynamických směny měn při platbě platební kartou se na platebním terminálu obchodníka zobrazí informace, zda si zákazník přeje platit v zahraniční měně, jak už tady bylo řečeno, to nebudu opakovat.

V bankomatu funguje služba dynamické směny měn obdobně. Uvedeme jako příklad českého turistu s platebním účtem vedeným v českých korunách, který platí u obchodníka v Německu. Na platebním terminálu si zákazník musí v případě nabídky služeb dynamické směny měn zvolit, zda si přeje platit v eurech nebo v českých korunách. V případě volby první možnosti, je částka uhrazena v měně státu daného obchodníka, to znamená v eurech. A při přepočtu na české koruny je využit směnný kurz, který určuje poskytoval platební služeb prodávajícího, tedy především banka, u které má prodávající veden platební účet. Jako nevýhoda se může jevit, že zákazník v dané chvíli nezná směnný kurz, který bude při platební transakci bankou použit.

Částka transakce může být totiž z platebního účtu zákazníka stržena až za několik dní, tedy v době, kdy již může být směnný kurz úplně jiný. Pokud zvolí zákazník druhou možnost a využije tak (nesrozumitelné) službu dynamické směny měn, ihned na platebním terminálu uvidí částku transakce v jeho domácí měně, to znamená českých korunách a na jeho platebním účtu bude blokována přesně tato částka. Zároveň je zákazníkovi zobrazen směnný kurz, který bude využit při směně měn. Mám tady ještě shrnuto několik poznámek k definici, co je to důvěryhodná osoba a tak dále, ale to není podstatné. Chtěl bych to jenom shrnout.

Cílem daného právního předpisu je upravit zákon o platebním styku tak, aby byly odstraněny některé nedostatky, které se projevily v praxi. Jedná se hlavně o to zefektivnění dohledu na poskytování služby dynamické směny měn a zároveň i rozšíření pravomoci finančního arbitra i na danou oblast, což bude mít za následek zlepšení postavení spotřebitelů. A v druhém účinku to bude mít jako zvýšenou iniciativu, zvýšenou práci pro toho finančního arbitra, který bude mít za to méně peněz. Dále se jedná o (nesrozumitelné) licenčního řízení a lepší vynutelnosti práva přístupu pro nebankovní poskytovatele platebních služeb k platebnímu účtu.

Změnou prochází i oblast právního trestání. Dále bude zavedena nová kategorie licencovaného subjektu, což má souvislost s dohledem nad poskytování služby dynamických změn. Domníváme se, projednávali jsme tento problém jako tento tisk 68 na klubu, a shodli jsme se všichni z těchto důvodů, že tento návrh podpoříme.

Děkuji za pozornost.

