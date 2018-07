Šilar (KDU-ČSL): Nespoléhal bych na odvahu soudců podjatost odmítnout

Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové,

chtěl bych na úvod mého krátkého vystoupení říci, že jsem také podjatý, určitě v tomto zákoně, protože jsem člen krajského zastupitelstva Pardubického kraje.

A chtěl bych říci, že tento návrh zákona o podjatosti projednáváme celou dobu, co jsem členem krajského zastupitelstva. A je to již od roku 2000, jsem jeden z nejdéle sloužících krajských zastupitelů.

Chtěl jsem k tomu říci, že to je možná z pohledu právního marná snaha, nic se nezmění, ale jsem přesvědčený o tom, že jakákoli změna pozitivně k lepšímu, aby se využila možnost využívání té podjatosti pro různé stěžovatele nebo ty, kteří brání rozumným stavbám a skutečně paralyzují nejen některé stavby, ale paralyzují třeba i rozvoj příslušné oblasti regionu nebo kraje, tak je potřeba, abychom tomu udělal přítrž. I když třeba malinkou. Já jsem velice pro, aby se tento návrh zákona přijal, protože nám to pomůže.

Vůbec bych nespoléhal na judikaturu soudů a to, že soudce bude mít tu odvahu podjatost odmítnout. Vím to z praktického hlediska. Kolega Dienstbier se mýlí v tom, že soudci na tuto hru vždycky přistoupí a podjatost přiznají a klidně to nařídí. To je dlouhodobá zkušenost z praxe, z rozhodnutí Krajského soudu v Pardubicích, potažmo Hradce Králové.

A chci říct jednu velice praktickou věc. Je tam záležitost, bude to probíhat i v jiném zákoně o liniových stavbách, kde je ve výčtovém zákonu navrženo také jedno vodní dílo, to jest Plavební stupeň Přelouč. Tato záležitost se projednává přes 20 roků v Pardubickém kraji. A právě to, že odpůrci stavby, ti aktivisté využili právě tento systém podjatosti, aby stavbě zamezili, když už nemohli uspět nějakým jiným způsobem, tak to navrhli podjatostí a zase se celá stavba odložila nebo prodloužila. Takže já jsem pro, abychom se na to také podívali z praktické stránky. Ty zákony by měly něčemu sloužit. A jestliže tento zákon pomůže aspoň v některých momentech ke snížení paralyzování těch našich rozvojových staveb, tak to bude jenom k dobrému. Takže, prosím vás, podpořte tento návrh zákona.

Děkuji.

Ing. Petr Šilar KDU-ČSL



autor: PV