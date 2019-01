Šimůnek (ODS): Chci obec stmelovat, nikoliv rozdělovat

Po komunálních volbách, které proběhli v první polovině října, byl Patrik Šimůnek za ODS zvolen předsedou Osadního výboru v obci Holé Vrchy, která se nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Mladé Boleslavi. Zastupitelstvo jej zvolilo 10. prosince 2018 a už po měsíci od zvolení je vidět mnoho změn."Předchozí starosta obec spíše rozděloval, než stmeloval" říká Šimůnek a dodává: "Já chci opak." Ještě před svým zvolením vyhlásil veřejnou brigádu, které se zúčastnilo mnoho občanů a tím dali najevo, že si přejí změnu.

První kroky, od svého zvolení, vedli k přání do nového roku. Také proměnil místnost pro veřejný rozhlas na "úřadovnu", kde bude zázemí pro zastupitele i pro samotného starostu. Pochvaluje si i práci nových zastupitelů obce, kteří na svém prvním zasedání schválili na 13 změn, mezi kterými bylo i schválení měřiče rychlosti do obce nebo boj s ubytovnami, které jsou v obci.

Patrik Šimůnek, DiS. ODS



V nadcházejícím období čekají obec oslavy 420 let od založení. Patrik Šimůnek chce: "aby oslavy proběhly důstojně a aby si každý vybral to, co má rád." Proto obec připravila plejádu akcí, z kterých si opravdu vybere každý. Oslavy začnou 12. ledna Mistrovstvím České republiky v cyklokrosu a potrvají až do prosince tohoto roku. Nebudou chybět akce pro děti, odhalení místní zvoničky ani tradiční pouť.

Teprve osmadvacetiletý starosta se pustil do práce tak, jak nikdo jiný.Podle jeho slov chce dohnat to, co obec za minulé období promeškala. V tomto roce se také chystá zahájení vybudování splaškové kanalizace a mnoho dalších investičních akcí. V závěru rozhovoru se nechal slyšet, že si přeje, aby za 4 roky, aby obec nebyla k poznání.

(převzato z Profilu)

