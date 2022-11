Šípová (Piráti): Záměrem je posílení nestrannosti a nezávislosti exekutora

reklama

Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážené paní senátorky, vážení pánové senátoři.

Já se vracím znovu se svým návrhem, který v podstatě už v současné době předkládám tady potřetí. Samozřejmě je mi jasné, že se situace trochu mění, nicméně chtěla bych znovu předložit tento návrh zákona, protože se domnívám, že Senát historicky tuto podobu podporoval. A já jsem byla za to vždycky vděčná. Přicházím tedy s návrhem novely exekučního řádu, který zavádí do exekučního řádu princip jeden dlužník, jeden exekutor ve formě krajské místní příslušnosti exekutorů. To znamená, jde o princip, kdy exekutor je přidělován soudem na základě abecedního pořadí, zavádí dále spojování exekučních řízení tak, aby exekuční řízení prováděl v budoucnosti jen jeden exekutor, a v podstatě celý ten návrh míří do zefektivnění vymáhání pohledávek, protože se domnívám, že v současné době je velmi nepřehledný. Jak jsem tedy řekla, zavádí se krajská místní příslušnost exekutorů a slučování exekucí povinného u jednoho exekutora.

Podle stávající úpravy je exekuční řízení zahajováno návrhem podaným exekutorovi, kdy věřitel podává návrh k exekučnímu soudu dle své libovůle. Je to věřitel, kdo si vybírá exekutora. Nově by v mém návrhu podal svůj návrh exekučnímu soudu podle místa bydliště povinného, což je tedy okresní soud v místě bydliště trvalého pobytu povinného. Soud dále dle jasně stanoveného klíče, který je v § 39a odstavec 4 návrhu, určí exekutora se sídlem ve stejném kraji, jako je exekuční soud, tedy v kraji trvalého bydliště povinného. V případě právnických osob jde o sídlo povinného. Veškeré další exekuce proti povinnému bude pak soud přidělovat stejnému, již dříve určenému exekutorovi. Tím dojde k sloučení exekucí u jednoho exekutora v kraji trvalého pobytu povinného.

Mgr. Adéla Šípová Piráti



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Záměrem této novely je posílení nestrannosti exekutora a jeho nezávislosti na oprávněném. My vidíme, a promítá se to i do mnoha korupčních kauz, že ta nestrannost a nezávislost některých velkých exekučních úřadů dána není. A domnívám se, že to značným způsobem trh s pohledávkami nebo vyhledávání pohledávek v podstatě zavádí. A já se domnívám, že by neměl být. A zavádí to mnoho nesystematických okolností, které v tom průběhu vymáhání pohledávek vznikají. Znalosti místních podmínek na straně exekutora budou tímto posíleny, protože je to právě exekutor v té oblasti, které ví a zná poměry v podstatě dlužníků tam v tom místě, což povede ke zvýšení vymahatelnosti práv pro oprávněné.

Dále bych chtěla připomenout, že v Evropě je princip místní příslušnosti soudních exekutorů nebo vůbec těch vykonavatelů těch exekucí, má velmi silnou pomoci a jde o tradiční princip. Tedy myslím si, že bychom se mohli tímto inspirovat a umožnit dlužníkům, aby měli větší přehled o svých exekucích a měli jenom jednoho exekutora. Poukazuji na to, že podporu zavedení principu teritoriality a principu jednoho dlužníka a jednoho exekutora má také tento návrh i od exekutorské komory, která vlastně podporu tomuto návrhu vyslovila již na svém sněmu v květnu 2014. Bohužel však se zatím nepodařilo tento princip zavést.

Anketa Líbil se vám plakát „Putin v pytli na mrtvoly“, který vyvěsil Rakušan? Líbil 0% Nelíbil 98% Nezajímá mě to 2% hlasovalo: 3575 lidí

Potřeba zavedení teritoriality je také součástí vládního akčního plánu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016–20, který byl schválen na podzim 2016. Máme rok 2022 a v podstatě ty debaty ohledně zavedení tohoto principu poměrně dost utichají. A já se domnívám, že bychom se k nim měli vrátit, protože kultivace exekučního vymáhání pohledávek je na místě, zvlášť tehdy, kdy naši občané do těch dluhových pastí upadají a nemají v současné době příliš možností se z nich vymanit.

Čelíme energetické krizi, čelíme krizi na trhu s bydlením a v podstatě si myslím, že se poněkud k těmto lidem otáčíme zády, pokud je nám jedno, jestli je soustavné exekuce několika exekutorů prostě úplně vyřadí z nějakého trhu práce. Chtěla bych jenom upozornit, že bude zapotřebí také novelizovat insolvenční zákon, který by dlužníkům velmi pomohl. Tento snad doufám, že už bude brzy také u nás na našem stole. Nicméně chtěla bych shrnout, záměrem této mé novely je usnadnit dlužníkům život tak, aby se mohli vyznat v tom, komu dluží a měli jenom jednoho exekutora.

Zároveň je záměrem i umožnit zaměstnavatelům, aby komunikovali jenom s jedním exekutorem, protože v současné době pokud mzdová účetní musí provádět srážky ze mzdy a posílat a komunikovat třeba s 5 exekutory nebo snad více, tak to vede k tomu, že vlastně zaměstnanci, kteří tyto exekuce mají, nemají šanci takovou práci získat. Nebo mají šanci takovou práci získat, ale dělají ji načerno. Nebo částečně načerno. Což má zásadně negativní dopad na veřejný rozpočet.

Víme, že v šedé ekonomice se pohybují statisíce lidí a je velmi těžké ty ekonomické dopady do veřejných rozpočtů spočítat. Nicméně některé dohody hovoří o 50 miliardách korun ročně, to jsou odhady z roku 2008. Já se domnívám, že nyní budou násobně vyšší. Tedy povede to i k pozitivním dopadům v oblasti práce načerno. A myslím si, že povede to výrazným způsobem ke kultivaci exekučního prostředí.

Takže prosím o podporu k tomuto návrhu. Těším se na debatu. Avizuji jenom, že budu ještě podávat pozměňovací návrh, protože tento senátní návrh jsem načítala už někdy na jaře. Tedy ten pozměňovací návrh vede k posunutí účinnosti této novely.

Děkuji.

Psali jsme: Šípová (Piráti): Jeden dlužník, jeden exekutor. Návrh míří do druhého čtení v Senátu Senátorka Šípová: Jde o krok zpět, veřejnost by měla být transparentně informována Senátorka Šípová: Na tomto místě by se šetřit nemělo Senátorka Šípová: Občané nevědí, co platí, i my se tady v tom trochu topíme

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama