Skopeček (ODS): Dotace jsou zlo! Ničí zdravou konkurenci

Není to v souvislosti s aktuální kauzou premiéra Babiše moc slyšet a přitom by se to mělo skandovat na náměstích - dotace jsou zlo! A dotace na soukromé podnikání zlo největší! Ničí to zdravou konkurenci. O úspěchu nerozhoduje nízká cena a kvalita, ale byrokratická schopnost čerpat dotace. Dotační socialismus otevírající prostor neférové konkurenci, korupci, neefektivitě bohužel kvete.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



