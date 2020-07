Skopeček (ODS): Paní ministryně, nenabízejte slevu, kterou si lidé budou muset koupit jiným výdajem

reklama

Děkuji za slovo. Trpělivě jsem čekal, přestože mě svrběl jazyk a prst, abych zmáčkl tlačítko a také se vyjádřil. Nicméně já zrušení daně z nabytí nemovitosti samozřejmě vítám. Vnímám to jako ulehčení cesty k vlastnickému bydlení. Tady se trošku vrátím k debatě, která tady běžela během faktických.

Já si skutečně myslím, že vlastnictví vede k odpovědnosti, k péči o svůj majetek a jeho okolí a že to zrušení daně z nabytí nemovitosti nebude mít jenom čistě pozitivní ekonomický efekt, ale že bude mít i pozitivní společenské důsledky, protože prostě vlastnické bydlení je motivace k němu, vede ve výsledku k tomu, že žijeme v hezčím světě, že žijeme v hezčích městech. A privatizace bytového fondu byla podle mě jedna z velmi důležitých pozitivních součástí transformace v 90. letech, kdy tady poprvé vznikla poměrně silná vrstva vlastníků, kteří do té doby nemohli vlastnit de facto nic.

A já se příliš nedivím prostřednictvím pana předsedajícího ani kolegovi Dolínkovi ani kolegovi Luzarovi, že je tak strašně štve, že lidé získali majetek, protože on ten majetek také vede k tomu, že se lidé stávají více nezávislí na státu, více nezávislí na jakýchkoli dávkách a libovůli, zejména levicových socialistických politiků, kteří by tak rádi měli lidi v hrsti a ovládali je. Vlastnické bydlení dává lidem samozřejmě větší svobodu. A to tak hrozně štve naše levicové politiky.

Proto vítám zrušení daně z nabytí nemovitosti. Bude motivovat si pořizovat vlastní bydlení, ulehčovat tuto cestu. Jenom mě mrzí, že jak to tak u této vlády bývá, že zatímco v jedné kapse chce lidem peníze nechat, to znamená zruší daň z nabytí nemovitosti, tak ale zároveň si z druhé kapsy stejného člověka chce další peníze vzít, a to prostřednictvím zrušení odpočtu úroků ze základu daně. Je to takový ten styl: dáváme vám slevu, ale nechceme ji zadarmo. Nějak si tu slevu, milí občané, zaplaťte.

Chtěl bych vyzvat ctěnou Poslaneckou sněmovnu, aby skutečně pokud chce podpořit snazší cestu k vlastnickému bydlení, a samozřejmě nikdo si nenalhává, že to je jeden drobný kamínek do té mozaiky, že dostupnost bydlení to nevyřeší, že je potřeba především deregulovat stavební legislativu a územní plánování. Ale určitě neplatí ten tradiční recept levicových politiků, to znamená co nejvíce zregulovat trh, zmrazit trh, de facto znemožnit výstavbu a pak to řešit jejich levicovými recepty. Takto se určitě k dostupnému bydlení nedostaneme. K dostupnému bydlení se dostaneme, když zvýšíme nabídku bytů, když zjednodušíme stavební legislativu tak, aby se v České republice více stavělo a bylo v nabídce více bytů, což samozřejmě povede i k nižší ceně a vlastní bydlení si bude moci dovolit větší skupina našich spoluobčanů.

Takže prosím, paní ministryně, nenabízejte slevu za to, že si ji lidé budou muset koupit jiným výdajem, tím, že jim skončí možnost odečítat si úroky z hypoték. Když jim chcete nechat v jedné kapse peníze prostřednictvím zrušení daně z nabytí nemovitosti, tak jim je zároveň netahejte z kapsy jiné.

Děkuji za pozornost.

