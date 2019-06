Skopeček (ODS): Pomůže to jedině růstu závisti ve společnosti

Děkuji pěkně za slovo. Než budu korektně číst stanoviska za rozpočtový výbor, tak bych rád sdělil svůj názor na tento zákon v obecné rozpravě. Můj názor je takový, že je to naprosto zbytečná evropská směrnice, respektive naprosto zbytečný zákon, který tady v České republice přijímáme a který bychom nepřijímali, pokud by nám ho - v uvozovkách - Brusel nevnutil. Kdyby nám ho nenutil, tak by v České republice vůbec nevznikla debata o tomto tématu, o této věci. Čili je to takový ten příklad toho, jak nám bobtná česká legislativa normami, které pro život v České republice nepotřebujeme a přijímáme je jenom kvůli tomu, že byly schváleny v Bruselu.

Co se týče věcné stránky zákona, tak já si nemyslím, že české firemní kultuře, českému podnikatelskému prostředí, akcionářům pomůže a vylepší situaci fakt, že budeme zveřejňovat mzdovou a odměňovací politiku managementu firem. Pomůže to - podle mě - jenom jednomu jedinému, a to růstu závisti ve společnosti, která je - podle mého názoru - v naší společnosti už tak dost vysoká.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



Nevadilo by mně zveřejňování platů v jakékoliv manažerské pozici ve veřejné správě, v příspěvkových organizacích, ve státních firmách, tam si myslím, že to je vzhledem ke vztahu k daňovým poplatníkům naprosto patřičné a v pořádku. Vadí mi, že touto normou budeme nutit zveřejňovat politiku odměňování soukromé společnosti, které hospodařují a odměňují své zaměstnance včetně managementu ze svých vlastních peněz.

Podle mého názoru není nikomu nic do toho, jak ta či ona soukromá společnost nakládá se svými prostředky a jak svůj management odměňuje. Myslím si, že tato věc, která je tlačena takovou tou ideou absolutní transparentnosti, prostě nepovede k dobrým výsledkům a podle mého názoru se to stane jako další součást pro konkurenční souboj a pro přetahování jednotlivých zaměstnanců a zástupců managementu, pokud výše jejich odměn bude veřejnou informací.

Považuji to za zbytečný zákon, nebudu pro něj hlasovat a pokud by to nebyla evropská norma, tak se o tom vůbec v České republice a v této Sněmovně nebavíme, protože takovou normu prostě v České republice nepotřebujeme. Děkuji pěkně za pozornost.

