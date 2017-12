Skopeček (ODS): Prezident rád hodnotí ostatní, letos měl začít u sebe

K vánočními projevu prezidenta M. Zemana:

Souhlasím s prezidentem Zemanem v kritice rekordně nízkých investic ve státním rozpočtu a rekordního množství státních úředníků. Škoda, že to stejně silně jako ODS neříkal do očí A. Babišovi při přípravě jeho posledních čtyř rozpočtů, které pak bez mrknutí oka podepsal. Mohlo to být pak aslepoň trochu jinak.

Přiznejme si ale, že prezidentův letošní projev nebyl nejhorší... S řadou věcí musí člověk souhlasit, byť zrovna není prezidentovým fanouškem (odmítání kvót na migranty, připomenutí úspěchů naši republiky, apelování na národní hrdost a vlastní rozum). Na to, že to byl v tomto funkčním období Zemanův vánoční projev poslední, mi nicméně chybělo zhodnocení jeho pěti let v úřadu. Co se mu povedlo, co nikoliv, co stihl a nestihl, atd. Prezident rád hodnotí ostatní, letos měl začít u sebe.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



autor: PV