Já to tedy za žádnou „legrácku“ nepovažuji. Žijeme ve standardní zemi se svobodnými volbami. Teatrální, vulgární exhibice naprostých magorů, kterým by jinak nikdo nevěnoval vteřinu pozornosti, do volebních místností prostě nepatří. Bez ohledu na to, kdo je prezidentem, samozřejmě. Klidné prezidentské volby přeji!

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



