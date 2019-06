Skopeček (ODS): Uctili jsme památku obětí bestiality nacistického Německa, které vyvraždilo Lidice

S kolegou z Poslanecké sněmovny Vojtěchem Munzarem jsme za ODS položili včera v Lidicích věnec, abychom uctili památku obětí bestialního aktu nacistického Německa, které před 77 lety vyvraždilo lidické muže, ženy poslalo do koncetráků a s vyjímkou pár dětí určených k převýchově zplynovalo i více jak 80 lidických dětí. V Lidicích jsem potkal i Ednu Goméz, předsedkyni našeho krajanského spolku v Mexiku. Jezdí do Lidic z Mexika pravidelně. Příběh Lidic byl pro ní tak silný, že se začala učit česky a dodnes dělá v Mexiku pro naše vzájemné vztahy mnoho. Když do Lidic váží cestu pravidelně dáma z Mexika, měl by se sem každý Čech alespoň jednou za život podívat a projevit úctu obětem vypálení Lidic.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



