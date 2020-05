Skopeček (ODS): Ukažme podnikatelům světlo na konci tunelu a zrušme EET

reklama

Děkuju pěkně. Jenom pár poznámek k našemu sněmovnímu evergreenu, elektronické evidenci tržeb. Já ji považuji za špatnou regulaci od samotného začátku. Je to koule na noze podnikatelů, kterou vláda našim aktivním spoluobčanům přivázala na nohu bez toho, aniž by se prokázaly jakékoliv pozitivní efekty této nákladné a drahé regulace.

Chci jenom připomenout, že ta čísla, se kterými operovalo Ministerstvo financí, paní ministryně i její předchůdci, byla vždycky vycucaná z prstu a nikdy se přínos elektronické evidence tržeb nepodařilo pregnantně prokázat, co se týče navýšení příjmů státního rozpočtu.

Čili EET, která se stala koulí na noze našich podnikatelů, zejména těch nejmenších, kteří jsou samozřejmě na tom relativně hůře než velcí hráči, tak se v dnešní situaci, kdy naši nejmenší podnikatelé skutečně bojují o přežití, tak z té koule na noze, kterou jim tam vláda uvázala, se může stát skutečně velmi těžký balvan, který je definitivně stáhne pod hladinu a ukončí jejich fungování na trhu, jejich fungování v ekonomice a pošle je do fronty na Úřadu práce. Myslím si, že není vhodnější příležitost než jsou dnešní dny, kdy dát našim podnikatelům symbolicky najevo, že si jich vážíme, že jim držíme palce, aby tu situaci zvládli a že si přejeme všichni, aby našich živnostníků a našich malých podnikatelů přežilo co nejvíce, aby přežili tuto situaci, tuto krizi a abychom se s nimi potkávali i poté, co koronavirová krize odezní. A jaké jiné symbolické gesto dneska můžeme učinit, jak jim nalít naději do žil, než když zrušíme tuto neefektivní drahou regulaci, administrativu, kterou jsme na ně v dobrých časech uvalili.

Já si nejsem jistý, že bychom mohli nalézt příhodnější okamžik na zrušení elektronické evidence tržeb. Paní ministryně by měla dospět stejně jako u toho propadáku, tedy Účtenkovky, k tomu, aby poté, co ji nesmyslně měsíce hájila, aby uznala, že Účtenkovka byla hloupost a potichu ji Ministerstvo financí zrušilo. Myslím a přál bych si, aby stejný mentální proces nastal na Ministerstvu financí i v otázce elektronické evidence tržeb. Protože pokud se nechceme po této krizi probudit do ekonomiky, kde budou fungovat pouze velké korporace, pouze velké řetězce a nepotkáme už tam naše živnostníky a malé a střední podnikatele, tak elektronickou evidenci nerušme a protáhněme ji nebo prolongujme to přerušení jenom na pár dalších měsíců.

Copak si někdo skutečně vážně myslí, že ti živnostníci a malí podnikatelé, kteří dneska doslova a do písmene bojují o svůj život a nevědí, jestli budou na tom trhu pokračovat, že za pár měsíců bude všechno dobré, že bude obloha bez mráčků, oni budou fungovat ve skvělých ekonomických podmínkách a budou tedy mít i čas a peníze na to, aby si pořizovali elektronickou evidenci tržeb a nákladně ji provozovali? To je přece nesmysl. I když koronavirová krize odezní, tak ekonomika se ještě bude dlouze vzpamatovávat a naši živnostníci se budou dlouze a dlouze vzpamatovávat z toho, co je dneska potkalo.

Čili, paní ministryně, chtěl bych vás vyzvat, jestli skutečně myslíte podporu malých a středních podnikatelů vážně, jestli to není jenom hra, tak podpořte dneska zrušení povinnosti evidovat elektronickou evidenci tržeb navždy. Protože je to hloupost, neukázal se pozitivní efekt a dneska skutečně potřebujeme našim malým a středním podnikatelům skutečně pomoci.

My jsme načetli celou řadu pozměňovacích návrhů. Nejraději bych si přál, abychom skutečně tuto zbytečnou buzeraci našich podnikatelů zrušili v uvozovkách na věčné časy. Pokud by se pro to ve Sněmovně nenašla většina, tak je tam celá řada pozměňovacích návrhů, které to přerušení prodlužují na delší dobu. A já ten svůj rád představím v podrobné rozpravě.

Čili zastaňme se dneska malých a středních podnikatelů. Ukažme jim světlo na konci tunelu a zrušme EET. Děkuji.

