Skopeček (ODS): Vládo, snižujete rozpočet na vědu a výzkum. To není moudré

Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, chtěl bych se vás zeptat na návrh státního rozpočtu na příští rok, resp. na jednu jeho dílčí část. Vy pro příští rok navrhujete deficit ve výši 390 miliard korun. Navzdory koronakrizi je to samozřejmě neuvěřitelný zásah do rozpočtu. Jde již o třetí takový deficit za sebou. Navíc takové sekyry větší než 300 miliard korun plánujete do roku 2024. Je to něco neuvěřitelného a je to samozřejmě pád do dluhové pasti.

O to větší údiv ale vzbuzuje to, že se nedostává peněz na klíčová odvětví, která budou tvořit naši dlouhodobou prosperitu. Mluvím konkrétně o výdajích na vědu a výzkum, které se podle návrhu Ministerstva financí podle návrhu rozpočtu na příští rok mají snížit. Přitom podle střednědobého výhledu mělo jít na tuto oblast 38 miliard korun, což byl růst alespoň o půl miliardy oproti letošnímu roku, jakkoli zástupci vědeckých institucí a organizací mluvili o tom, že je nezbytná částka blížící se 40 miliardám korun. Ovšem Ministerstvo financí nakonec snížilo v návrhu rozpočtu tuto položku na 36,1 miliardy korun, což je o více než jednu miliardu korun méně než letos. Samozřejmě ten návrh jakkoli nezohledňuje inflaci, která samozřejmě reálný obnos peněz na vědu a výzkum dále snižuje.

Podle mého názoru tímto snížením rozpočtu dojde k oslabení možností výzkumu, k útlumu investic do vědy. A v budoucnu to podle mého názoru zabrzdí to, o co se určitě všichni snažíme, a sice aby naše ekonomika byla postavena na inovacích, na vyšším technologickém základě. (Předsedající: Čas.) Ten váš návrh na snížení peněz je o to více nepochopitelný, že jiné položky, jako například výdaje na státní úředníky, rostou v návrhu na příští rok.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



