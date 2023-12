Šlachta (Přísaha): K čemu máme regulační úřad, který nic nereguluje?

reklama

Tak jsme se od Energetického regulačního úřadu dozvěděli, že žádné ceny regulovat nechce. Zvýšit regulovanou složku musí, protože prý se všechno zdražuje. A taky proto, že lidi šetří, takže se míň energií spotřebuje. Tak to je super. Na zisky distribučních firem musí být, i kdybyste přestali svítit a topit úplně.

Za hnutí Přísaha jsme poslali do konzultačního procesu osm konkrétních připomínek.

Jak se k nim úřad postavil? Všechny je zamítl. Ani mě to nepřekvapuje, po tom jakou komunikaci ze strany úřadu jsme viděli v posledních týdnech. Nedá mi to, abych se k tomu pár slovy nevyjádřil.

Úřad úplně ignoroval náš hlavní a zásadní požadavek. Tedy zveřejnění, kolik a jaké náklady distribučním společnostem uznal a promítl do ceny a co neuznal a zamítl. Tam by se totiž ukázala skutečná práce a skutečná regulace úřadu! Nic z toho úřad zřejmě nedělá, protože jinak by se tím rár pochlubil. Absurdní je také zdůvodnění úřadu, že musí chránit také zájem těch, které reguluje!

Úřad dále říká, že zvýšení regulované složky je dané energetickou krizí. A že ceny byly minulý rok dotovány vládou a my jsme je tak v plné výši ještě nepocítili skutečné zdražení na trhu. Nicméně to se dělo a děje i v okolích státech EU, kde je cena i na příští rok výrazně NIŽŠÍ než u nás. To je obrovský problém i pro naše podniky, které pak ztrácí svou konkurenceschopnost.

K čemu máme regulační úřad, který nic nereguluje? To ho můžeme rovnou zrušit, nebo snížit jeho rozpočet na půlku. Alespoň pár set milionů by se ušetřilo.

