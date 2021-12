Šlachta (Přísaha): Paní Slonková už píše líp než Aeronet

reklama

A já vám řeknu, že mi to už i chybělo. Tyhle vmyšlené články a útoky na naši Přísahu. Paní Slonková už píše líp než Aeronet. Vezme něco, co vůbec není pravda, z něčeho jenom půlku a pak něco co je pravda a má článek.

Co tedy je pravda? Ano, s některými členy jsme se po volbách rozloučili. Od začátku jsem tvrdil, že si poctivě a detailně vybírám lidi kolem sebe. To platí i pro Přísahu. Navzdory pečlivému procesu se pár lidí plně vybarvilo až těsně před volbami. Jistě si pamatujete, že někteří z nich opustili Přísahu už před volbami. Po volbách je následovali další. Nevidím na tom nic špatného. Právě naopak. Myslím, že pokud by to v ostatních stranách fungovalo tak, jako v Přísaze, tak bychom dneska nebyli v takovém bordelu.

Co je polopravda? S Milošem Fürstem se naše cesty rozešly. Důležitý je ale důvod. A to tam paní Slonková samozřejmě nepíše. Miloš chtěl, abychom se jako Přísaha postavili proti očkování a na pódium vedle Volného. To jsem odmítl. Přísaha pořád zastává stejný postoj. Chceme dobrovolné očkovaní a u dětí o očkování rozhodují jejich rodiče. Na tom se nic nezměnilo.

Co je pravda? Pravda je, že Přísaha jede dál. Je důležité si vždy vyhodnotit, co funguje, co nefunguje a podle toho se zařídit dál. Tak jsme to udělali i my v našem hnutí. A přesně tak by se to mělo dít všude. Jsem přesvědčen o tom, že kdyby vláda přes léto vyhodnotila, jak fungovalo krizové řízení v posledním roce, situace s covidem by nebyla tak tragická.

