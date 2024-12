Šlachta (Přísaha): Soukromí milionů lidí nemůže být systematicky narušováno

Jsem absolutně PROTI povinné kontrole všech zpráv, co si lidí píšou v chatovacích aplikacích. A pokud si právě myslíte, že nic takového nehrozí, tak bohužel jste na omylu.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9797 lidí

Zrovna před pár dny mi naše Nikola Bartůšek říkala, že v Bruselu se opět oprašuje návrh na to, že VŠECHNY zprávy, které si posíláme přes WhatsApp nebo Singal, by byly kontrolovány a ukládány. Dělala by to umělá inteligence a důvodem má být lepší ochrana dětí před zneužíváním.

Já samozřejmě souhlasím s ochranou dětí před zneužíváním, ale toto rozhodně není cesta. Soukromí milionů lidí nemůže být takto systematicky narušováno. Navíc úložiště, kde by se všechny zprávy ukládaly, by byly velice snadný cíl pro hackery, čímž by se kromě soukromí narušila i bezpečnost obyvatel Evropy.

Pokud by takový návrh Evropská komise skutečně vznesla, hnutí Přísaha bude hlasovat PROTI.

Mgr. Róbert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky