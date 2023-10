Šlachta (Přísaha): Tajné hlasování je způsob politiků, jak se zbavit osobní zodpovědnosti

reklama

V Brně se spojila ODS s hnutím ANO. Aby společně a tajně odhlasovali největší prasárnu za poslední roky. Kvůli ní přijde město o 2,8 miliardy!!! z EU, a navíc o 100 milionů, které už město dalo do přípravy. Spojili se, aby zastavili projekt na třetí kotel v městské spalovně, který mohl vyřešit problémy s odpadem na dlouhé roky dopředu. Jenže zas nebyli takoví hrdinové, aby to odhlasovali v normálním veřejném hlasování. A tak místní ANO navrhlo tajné hlasování. A v něm zastavení projektu prošlo.

Tajné hlasování je způsob politiků, jak se zbavit osobní zodpovědnosti za své rozhodnutí. Chtějí prostě rozhodnout bez toho, aby si nesli následky. Protože pokud se prokáže, že tímhle svým rozhodnutím poškodili město, nebo tam bude jiná trestní odpovědnost, tak si myslí, že se za to tajné hlasování můžou schovat. Nikdo jim přece neprokáže, že právě oni hlasovali pro tu danou věc. Jenže to je omyl.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17528 lidí

Zopakuji, co jsem řekl i před brněnskou radnicí. Pokud hlasujete tajně, páni zastupitelé, trestněprávní odpovědnost má předkladatel návrhu. V tomhle případě celá rada města a primátorka Vaňková. Přísaha je proti tajnému hlasování, řešíme to prakticky všude, kde jsme v opozici na radnicích.

Říkáte si, proč to chtěli vlastně zrušit? To můžeme jenom spekulovat. Podle bývalého primátora Brna Petra Vokřála, který se stal nově posilou expertního týmu Přísahy, jsou všechny důvody pro zrušení zástupné a projekt, jak byl přípravený, byl pro kraj i město z odborného hlediska nejlepším řešením.

Samozřejmě se spekuluje o těch pravých důvodech. Jasné je to, že díky tomu zrušení nebude městská firma pod větší kontrolou kvůli evropské dotaci, takže si tam budou moct politici dělat, co budou chtít. Třeba ji rozdělit a zprivatizovat. I o tom se teď po Brně mluví. Určitě to budeme pro vás sledovat, jak to dopadne.

Na tomhle příkladu se ukazuje ještě jedna věc. Jak moc si ANO a ODS rozumí, když jde o zakázky a peníze. Reálné béčko ANO je v tomhle případě ODS. Pamatujete, jak na začátku Přísahy novináři a komentátoři psali, že jsme Babišovo béčko my? No tak taky vidíte, jak to je ve skutečnosti, když dojde na peníze. A i na celostátní úrovni už někteří politici ODS říkají, že by chtěli s ANO sestavit vládu po příštích parlamentních volbách.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



