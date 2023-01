Šlachta (Přísaha): V Bruselu politici na Česko opět zapomněli

reklama

Skončilo naše předsednictví v Radě Evropské unie a myslím, že je s odstupem týdnu čas na jeho hodnocení. Vláda se ráda, často a opakovaně chválí za to, jak perfektně předsednictví zvládla. Tady musím říct jednu věc. Velice profesionálně to zvládli naši úředníci, kteří předsednictví chystali. Ne ministři, kteří si teď za to chtějí slíznout smetanu.

A teď. Co vybojovala vláda pro občany České republiky? Jednoduše, vůbec nic.

Od ledna stoupají ceny elektřiny, plynu, potravin. Lidi berou míň a za všechno platí víc. Zastropování cen energií v celé Evropě, řešení, které mělo být hlavně rychlé, bylo chaotické a pomalé. Místo společného postupu každá země přicházela s vlastními řešeními. A lidi absolutně neměli to nejdůležitější, co v každé krize potřebujeme. Aspoň nějakou jistotu.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jedním z řešení energetické krize mělo být omezení emisních povolenek. Udělali ale úplný opak. Místo omezení povolenky zavedli i na domácnosti. A tak všechny domácnosti, které teď hledají peníze na zvýšené zálohy na energie, budou muset od roku 2027 platit za vytápění fosilními palivy, což se projeví v cenách nejen fosilních paliv, ale i pohonných hmot, cen v dopravě i v cenách za vytápění. Všechno půjde zase nahoru.

Anketa Kdo by hájil ČR před Bruselem lépe? Jaroslav Bašta 77% Andrej Babiš 23% hlasovalo: 18947 lidí

Jsem si zcela jist, že si pamatujete na rok 2015 a uprchlickou krizi. Tak oproti roku 2015 jsme loni měli v Česku šestinásobně víc nelegálních migrantů. Šestkrát tolik! Česká republika není na hranici Schengenu. Všichni migranti, kteří k nám přišli, se sem museli dostat přes zemi, která má hlídat venkovní hranici. Tohle je jasně evropské téma, které naše předsednictví mělo řešit. Jakto, že venkovní hranice nefunguje?

Jak to, že je tyhle státy nezadrží? Jak to, že pořád nefunguje navracení? Tohle řešíme už víc jak pět let a naše předsednictví to konečně mohlo změnit. To by ale na vnitru nesměl sedět Rakušan, který nejenže nerozumí policii a bezpečnosti, ale navíc ji i ohrožuje.

A poslední věc. Fiala tvrdil, že nikdy nedopustí zákaz výroby aut se spalovacími motory. Aby nakonec co? Otočil. Takže zákaz prošel, od roku 2035 se v Evropě nevyrobí auto se spalovacím motorem.

Celkově předsednictví nebyla taková blamáž jako v roce 2009, kdy to politici absolutně nezvládli. Teď to zvládali úřednicí a proběhlo to hladce. A politici? Ti v Bruselu na Česko opět zapomněli.

Psali jsme: Šlachta (Přísaha): Klasická trafika pro kámoše. Jako vždycky Šlachta (Přísaha): Rakušan chce zvednout roky policistů pro výsluhu. Nebrání policii, škodí Šlachta (Přísaha): Dodal vám projev premiéra odvahu? Šlachta (Přísaha): Pane Polčáku, nikdo nezapomněl, nikdo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.