Sládek (SPR-RSČ Miroslava Sládka): Všem lidem dobré vůle

Mnoho lidí neposlouchalo, nepřemýšlelo a ti také napochodovali do pasti, kterou jim vládnoucí banda nachystala. Pasti hezky nazdobené a opletené mnohou lží. Všichni jistě chápeme, o čem hovořím. Velmi málo bylo těch, kdo projevili odvahu myslet a konat. To však neznamená, že bychom se měli vzdát a zařadit se do stáda. Nikdy.

Všem Republikánům a jejich rodinám, přátelům, krajanům, všem přeji spokojené a klidné prožití Vánoc. A zároveň hodně odvahy a vytrvalosti v novém roce, který doufám, přinese radikální změnu. Konec konců je to rok, který končí osmičkou, je to rok, kdy bude završena dvacetiletá perioda, která započala roku 1998, kdy byla jediná skutečně opoziční strana skoro zlikvidována lživou kampaní a porušováním všech pravidel normální lidské společnosti. Od té doby se v parlamentu a ve vládě střídají jenom domluvené loutky naoko předstírající službu veřejnosti a dodržování principů demokratického a právního státu. Nic však netrvá věčně. Velmi dlouho lze manipulovat s malou skupinou lidí, jen krátkou dobu s velkou skupinou, avšak se všemi nelze manipulovat donekonečna. Čas radikální změny se přibližuje. Hlavu vzhůru.

PhDr. Miroslav Sládek SPR-RSČ Miroslava Sládka



mimo zastupitelskou funkci

autor: PV