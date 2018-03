Sláma (TOP 09): Věda, výzkum a vzdělávání musí být prioritou

Pro budoucnost naší země i našeho kraje musí být vzdělání, věda a výzkum prioritou. Nemáme sice nerostné bohatství, ale máme chytré lidi. Pardubice ostatně mají velkou vědecko-výzkumnou tradici. Máme na to stát se uznávaným centrem vývoje a výzkumu.

Vzdělávání a věda jsou pro TOP 09 velká témata, kterým je třeba se systematicky věnovat. Pardubickou univerzitu proto navštívil náš předseda a europoslanec Jiří Pospíšil. "Panu předsedovi jsme představili několik velmi slibných výzkumů s celosvětovým dopadem. Například výzkum v oblasti diagnostiky nádorů slinivky je unikátem, který vznikl vysloveně na pardubickém pracovišti," nadšeně popisuje doktor Jiří Skalický, absolvent Chemicko-technologické fakulty univerzity Pardubice, emeritní poslanec a primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky pardubické nemocnice. "S vedením fakulty jsme rovněž prodiskutovali možnosti rozvoje vědy jak v Pardubicích, tak i v celé České republice a obrovské přínosy Evropské unie pro rozvoj vědy. S panem předsedou se shoduji na tom, že Czexit by byl pro nás skutečnou katastrofou.", doplňuje Jiří Skalický.

Věda, výzkum a vzdělávání musí být prioritou, která by se měla odrazit i v navýšení rozpočtu v této oblasti. "Podporujme talenty a inovativní podnikání, podporujme vzdělanost, vědu a výzkum. Nemáme sice velké nerostné bohatství, ale to nevadí, protože máme schopné lidi. Vždyť i největší technologické firmy vznikly v garáži. Má smysl budovat systém podpory inovativních podnikatelů i v Pardubicích. Máme na to dokázat velké věci," představuje svou vizi pro Pardubice předseda regionální TOP 09, vědecký pracovník a podnikatel Michal Sláma.

