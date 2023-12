Sláma (Trikolora): Henry Kissinger, muž který svůj dlouhý život nepromarnil

reklama

V obdivuhodném a úctyhodném věku odešla fenomenální postava světové diplomacie a politiky Henry Kissinger. Mnohými veleben, druhými kritizován, přesto si dovolím konstatovat, že neznat jeho zásadní politické texty, myšlenky a kroky je chybou, kterou si člověk, který chce znát a vidět politiku, diplomacii i historii v širším kontextu a s mnoha souvislostmi, prostě dovolit nemůže.

Život Henryho Kissingera započal před sto lety nedaleko našich hranic v Bavorsku, to číslo je až neuvěřitelné (jeho život nejenže byl dlouhý, ale i bohatý). Jeho vidění světa, jeho realismus, cit i umění diplomacie spočívaly v profesi historika a umění brilantní retrospektivy, znalosti světového politického i kulturního prostředí. Jeho neotřelost, pragmatismus, oproštění od ideových dogmat bylo něco, čím skutečně své okolí převyšoval a čím se neodmyslitelně zapsal do historie.

On svůj dlouhý život nepromarnil, myslím, že odteď nejen dnes každý, kdo skutečně přemýšlí o zahraniční politice, řekne větu: Co by na to řekl Kissinger? Čest jeho památce.

