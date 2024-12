Sláma (Trikolora): Mýty je třeba vyvracet

Mýtus první: Jste proruský

Ne nejsem. V první řadě nechci přepisovat dějiny a historickou úlohu národů při boji s německým nacismem, je to hloupé a neuctivé, proto dokáži říkat historickou pravdu. Vede mne k tomu elementární úcta a slušnost k osvoboditelům, obětem, nikoliv prvoplánové, pozlátkovité rusofilství.

Odmítám černobílý pohled na ukrajinský konflikt. Jsem si vědom všech souvislostí. Tato válka není naší válkou, má však nemalé dopady na naši každodennost, ovlivňuje naše životy, a to ne zrovna kladným způsobem. Rusko je jadernou velmocí, každá eskalace může mít nedozírné následky na osud lidstva. Chci zabránit dalšímu krveprolití, lidské životy pokládám za cenné, nejsem a nebudu příznivec válečníků, schovaných v pohodlí své kanceláře. Rusko bylo a bude, jeho role, vliv i velikost není marginální, racionální nahlížení na aktuální stav není podvolení ani obdiv, lidově se tomu říká stát nohama na zemi.

Obdivuji ruskou literaturu, je nesmírně obohacující, určitě i hudbu, ale určitě ne politický systém, jsem zastáncem tradiční parlamentní demokracie. Na druhou stranu, politické uspořádání a systém je čistě věcí Ruska a nemám sebemenší ambici jim radit, jak mají fungovat a žít.

Josef Sláma Trikolora

Místopředseda Trikolory

zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mýtus druhý: Jste protievropský

Velmi hloupá nálepka. Naopak jsem velmi proevropský, již jen tím, že jsem pro svobodu, různost, rozmanitost, autentičnost jednotlivých národů, jednotlivců, které Evropa skýtá.

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 61% Přiměřená 36% Nedostatečná 3% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 4033 lidí

Jsem proti politice EU, to právě proto, že chápu evropskou rozmanitost, rozdílnost, zdravou individualitu. Dnešní EU nejenže chce nesmyslně svazovat, integrovat, nebojím se říci znásilnit státy do nějakého utopického nesourodého molochu, ale i výrazně vstupuje do svobody každého jednotlivce. Nelze nevidět sebedestruktivní chování, jehož asi nejviditelnější částí je Green Deal.

Mýtus třetí: Jste homofobní a netolerantní

Nad touto nálepkou se musím jen pousmát, jsem člověk velmi tolerantní k odlišnostem. Byl bych asi v první řadě ten, který by se zastal někoho, kdo je například kvůli své orientaci šikanován, ostrakizován či znevýhodněn. Čeho jsem však odpůrce a budu, je ten módní homosexualismus, to vytváření výlučnosti a propagace. Myslím, že sexuální orientace a sexuální chování jednotlivce je věc čistě soukromá.

Já vždy budu koukat na každého jako na občana této země, určitě nechci a nebudu zkoumat jeho orientaci, jelikož to není ani vada, ale ani výhoda. Určitě teď by někdo namítl či upozornil na sňatky stejnopohlavních párů, já na to řeknu jediné, že svazek muže a ženy je přirozený a má jistě vždy přednost. To zařídila příroda, nikoliv já. Rodina ve složení muže a ženy ve většině případů hraje právě i tu roli reprodukční neboli pokračování rodu.