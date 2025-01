Sláma (Trikolora): Půl století od smrti Antonína Novotného

Konstatuji, že to nebylo tak způsobeno samotnými aktéry, tedy Novotným a Husákem, jako spíše celkovou konstelací a historickými souvislostmi období jejich vládnutí. Novotný byl dlouholetým stranickým funkcionářem, cestu k vrcholu mu otvevřela v roce 1953 Gottwaldova smrt. Během tohoto roku se stal prvním tajemníkem ÚV KSČ a soustředil ve svých rukách největší moc ve státě, nikoliv tehdejší prezident Zápotocký, kterého v této funkci Novotný vystřídal v listopadu 1957 po jeho náhlé smrti.

Rok 1953 nebyl jen rokem skonu Klementa Gottwalda ale také úmrtím sovětského stranického šéfa a premiéra J. V. Stalina, který byl v Sovětském svazu u moci bezmála čtvrt století. Po jeho smrti došlo k boji o moc v sovětském vedení, z kterého vyšel vítězně mnohými podceňovaný N. S. Chruščov. Mimo jiné o kterém mnozí tvrdí, že se nikdy nestal obětí stalinských čistek právě proto, že ho Stalin nebral jako ohrožení a o jehož intelektu neměl zrovna valné mínění. Pro zajímavost lze dodat, že většina historiků se shoduje, že intelektuální schopnosti Stalina už neměl žádný jeho nástupce, do jisté míry se k němu blížili pouze Andropov a Gorbačov.

Nástupem Chruščova došlo k destalinizaci, faktickým zlomem se stal dvacátý sjezd sovětských komunistů v roce 1956, na kterém Chruščov přednesl tajný referát o kultu osobnosti a jeho důsledcích. Svrhnutí Stalina s piedestalu slávy bylo pro mnohé šokem, dodnes mnozí tento historický předěl pokládají za začátek konce komunistického režimu a sovětského impéria.

Co si budeme vykládat, našim soudruhům to trochu zamotalo hlavu a snažili se k tomu přistupovat jako chytrá horákyně, což na mnohé musí působit dosti komicky. Přesto k postupným změnám docházelo, kdo to jako první odnesl, byl Stalinův oblíbenec a Gottwaldův zeť, obávaný ministr národní obrany Alexej Čepička, který ve svých funkcích skončil. V roce 1957 zemřel prezident Antonín Zápotocký, do úřadu nastoupil šéf strany Novotný.

Od té doby se neříkalo pane prezidente, ale soudruhu prezidente. Pod vlivem SSSR došlo k přehodnocení největších excesů let padesátých, mnoho jedinců bylo rehabilitováno, po rozsáhlé amnestii v roce 1960 byla propuštěna z vězení velká část politických vězňů. V tomto roce byl též změněn název státu v podobě přidání slova socialistická a přijata nová Ústava.

Nadále docházelo k personálním výměnám, nejvíc viditelná změna byla výměna premiéra Širokého za Lenárta, neméně významnou součástí těchto změn byla i aféra ministra vnitra Baráka či na Slovensku nástup do čela slovenských komunistů Alexandra Dubčeka.

Za Novotného došlo k uvolnění kultury, ve filmu nastala tzv. Nová vlna. Nakonec kdo by neznal Formanova Černého Petra a jeho Hoří, má panenko či Passerovo Intimní osvětlení, Němcovy Démanty noci či O slavnosti a hostech, Sedmikrásky od Chytilové, Ostře sledované vlaky od Menzela, Kristova léta od Jakubiska a mohl bych jmenovat dále. Musím přiznat, že je to právě filmografie tohoto období, která mne oslovuje nejvíc.

Žilo to samozřejmě i na divadelní a pěvecké scéně, prostě zlatá šedesátá. S čím však byla potíž, byla ekonomika, socialismus zákonitě ukazoval svoje defekty a neduhy. Na scénu přišla tzv. Šikova reforma, pojmenovaná podle ekonoma a autora Oty Šika, od roku 1961 ředitele Akadamie věd. Navrhované změny zahrnovaly např. jednotné daně pro podniky nebo postupné odstátnění podniků a povolení drobného podnikání, o cenách neměl rozhodovat pouze stát či stranický aparát. Ota Šik měl s Novotným dobré vztahy, byl jeho spoluvězeň z koncentračního tábora.

Jsme zvyklí, až příliš zvyklí glorifikovat rok 1968 a přeceňovat změny a události, které tento rok přinesl. Při dnešní zkušenosti víme, že pád Novotného v lednu 1968 a následně březnová abdikace z funkce prezidenta kýženou změnu k lepšímu nepřinesla, v srpnu tu byli mrtví v ulicích.

Antonín Novotný byl jistě zapřísáhlý komunista, dogmatik i pragmatik. Mnohdy terčem posměchu pro svůj intelekt, troufám si ale říci, že o politice věděl mnohem více, než ten náš dnešní. Jeho období bylo patrné nejvíce snesitelným obdobím v rámci etapy reálného socialismu. Favorizovat Novotného nemohu, opomíjet ho nechci, do historie prostě patří.