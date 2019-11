Šmarda (ČSSD): Rekonstrukce školy je nejtěžší stavbou, jakou jsme zatím měli

Velká stavební akce za desítky milionů měla být milníkem v historii novoměstské I. ZŠ. Milníkem se stala, ale jinak, než bylo původně plánováno. „Rekonstrukce školy je nejtěžší stavbou, jakou jsme zatím měli. Nové Město zažívá v posledních letech investiční boom a všude byly nějaké problémy, ale za devět let, co jsem na radnici, jsou tyto stavební potíže největší,“ říká starosta Michal Šmarda.

Hlavním problémem projektu je kvalita základů pod tělocvičnou, které jsou chatrnější, než se předpokládalo. Právě ony by ale měly nést váhu celé přístavby, která měla vyrůst nad tělocvičnou. Budova je 140 let stará a technická dokumentace tak patrně nebyla v ideálním stavu. Špatné základy tak překvapily projektanty i dodavatele a stavebnímu úřadu nakonec nezbylo nic jiného, než stavbu zastavit. Vedení města strávilo poslední měsíce dlouhými diskuzemi se stavební firmou a projektantem, jak nejlépe budovu zajistit a jakým způsobem ve stavbě pokračovat. Tím se celý projekt v podstatě zastavil. Zdá se ale, že na stole je nyní finální návrh řešení. To počítá s rekonstrukcí základů. „V současné době jednáme o ceně. Na stavebním úřadě jsme prozatím získali alespoň povolení na dostavbu střechy, takže budova nezůstane přes zimu nezastřešená,“ zmiňuje své největší obavy Šmarda. Historická budova totiž byla dlouhé měsíce zakryta jen provizorně a zima by se na ní mohla negativně podepsat. Dobrou zprávou také je, že se městu podařilo dojednat prodloužení dotačního termínu na dokončení stavby do poloviny příštího roku. Dotace přitom činí zhruba 40 milionů, což je 90 procent všech stavebních nákladů. Podle původní žádosti měla být stavba touto dobou již hotova. Pokud by město o dotaci kvůli zpoždění přišlo, muselo by si vzít úvěr.

