Šmarda (SOCDEM): Jurečka pokračuje v útlaku zaměstnanců

Sociální demokraté už dříve před podobnými změnami varovali. Připomínají i to, že poslanci ODS a TOP 09 avizovali svůj záměr zavést výpovědi bez udání důvodu. „Jediné řešení, které vláda má, je zhoršování podmínek zaměstnanců a politika nízkých mezd,“ říká k vládním návrhům Michal Šmarda, předseda Sociálních demokratů.



Návrhy ministra práce Mariana Jurečky jsou známé ji od dubna, kdy na ně upozornili i zástupci Sociální demokracie na tiskové konferenci. Michal Šmarda tehdy ocenil jednání politiků i zástupců odborů, kteří jednali s ministrem Jurečkou o vyškrtnutí těchto bodů z novely zákona. Vláda opakovaně dává najevo, že odbory pro ni nejsou v diskusi partnerem a ani tentokrát nevyslechla námitky kritiků.



„Vláda a ministr Jurečka tvrdí, že se inspirují dánským modelem Flexicurity. Ten umožňuje zaměstnavatelům pružně přijímat i propouštět pracovníky. Ale zároveň je systém silně zaměřen na podporu lidí v době nezaměstnanosti, a to nejenom finanční, ale především pomocí rekvalifikací,“ uvádí Šmarda.



Dánsko vydává z rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti kolem 1,5 procenta HDP, zatímco Česká republika jenom 0,4 procenta. Změny, které vláda plánuje, podle sociálních demokratů nejvíc ohrozí zaměstnance v předdůchodovém věku, kteří těžko shánějí novou práci, a také zvýší zneužívání zaměstnanců ve zkušební době.



„Čtyři měsíce zkušební doby pro řadové a osm měsíců pro vedoucí pracovníky je neúměrně dlouhá doba. Už dnes toho zaměstnavatelé zneužívají a dochází také k řetězení zkušební doby pomocí řetězení pracovních poměrů. Vláda pouze zhoršuje podmínky zaměstnanců a neřeší současné porušování zákoníku práce. Je to právě řetězení smluv, švarcsystém, neplacení přesčasů, práce o svátky a během víkendů,“ vyjmenovává Šmarda.



Sociální demokraté souhlasí s tím, že zákoník práce potřebuje modernizaci. Ta ale spočívá v zaručení ochrany zaměstnancům a vytvoření stabilního pracovního a právního prostředí. To se má opírat o důstojnou výši minimálních mezd respektující směrnici Evropské komise, která žádá minimální mzdu ve výši 50 procent průměrného platu, povinnost zaměstnavatelů zveřejňovat nabízenou výši platu stejně jako odstranění mzdových rozdílů mezi muži a ženami.



Na straně úřadů práce prosazuje SOCDEM znovuzavedení povinnosti firem hlásit volná pracovní místa a také vyplácení podpory v nezaměstnanosti již od prvního dne bez ohledu na vyplacení odstupného. Současně počítá s rekvalifikaci pro lidi ohrožené ztrátou zaměstnání pro až 200 tisíc pracovníků ročně.

Michal Šmarda SOCDEM



