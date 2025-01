Šmarda (SOCDEM): O novém roce, starých slibech a spoustě práce

Snad každý z nás na přelomu roku alespoň chvíli přemítá nad tím, co by rád změnil, co vše ho čeká, jakým směrem by se chtěl vydat. Tak jako se nám v hlavách honí myšlenky o našich životech, přemýšlím v těchto dnech i o životě našeho města.

Na každém kroku sledujeme, jak se naše město mění. Rostou nové domy, přibývá služeb pro lidi, nové jsou chodníky, veřejné prostory i zeleň. Všímám si i toho, že přibývá lidí, kteří mají chuť měnit svět kolem sebe a přicházejí s novými nápady a myšlenkami. Umět se dívat kolem sebe a myslet na druhé, to je jedno z velkých umění života.

Mnoho z nás má nějaký sen nebo vizi toho, jak by mělo vypadat prostředí, ve kterém žijeme. Někomu stačí myslet na okolí svého domu a blaho své rodiny. Jiný v sobě najde chuť působit na celou komunitu a obec. Důležité je přitom nezapomínat, že pro dobrý život ve městě musíme dbát o zájmy všech generací a různých skupin obyvatel. Nezapomínat, že můj zájem a můj pohled je jen jeden z mnoha. Dobrý život města pak nevzniká tím, že je po mém, ale tím, že lidé žijí v harmonických vztazích, kde nikdo není opomíjen.

Myslím, že právě takto se nám daří u nás v Novém Městě k rozvoji našeho společenství přistupovat. Proto jsem rád, že se nám spolu s Diakonií pro naše nejstarší sousedy podařilo loni otevřít Domov Pomněnka. A proto jsem rád, že na Holubce a Brožkově kopci přibyly zastávky městské dopravy. A proto jsem taky rád, že od nového roku bude našim seniorům sloužit Taxík Maxík.

V letošním roce se zase splní některé plány pro mladší a aktivnější. Dokončíme cyklostezku od Kazimíráku a pod Pomněnkou přibydou herní prvky pro nejmenší. Splníme také jeden téměř dvacet let starý slib. Konečně se pustíme do výstavby fotbalového areálu za Medinem. Ten slib jsme zdědili po předchůdcích a roky se jej nedařilo splnit. Teď už jsme opravdu blízko a věřím, že to zvládneme.

Není to ale jediný dluh, který k městu cítím. A tak jako se musíme umět dívat dopředu, tak se musíme umět i ohlédnout a férově přiznat chyby a nedostatky. Roky odkládáme obnovu Zichova (Líbalova) rybníka, zdržela se i slíbená proměna Koupaliště. Příliš dlouho už lidé čekají na rekonstrukci prostoru před Enpekou na Starém sídlišti, kde je potřeba po zdařilé opravě chodníčků dotáhnout i tento projekt. Nebo most na Dukelské, ten už je taky hodně potřeba.

Těch nesplněných slibů zkrátka pár je. A kdy jindy než na přelomu roku je správný čas si to přiznat. Mám velkou radost, že jsem obklopen lidmi, kteří to dokážou a zároveň mají vůli i schopnosti to napravit. A právě díky tomu bude nadcházející rok tak trochu rokem plnění slibů, které musely z různých důvodů počkat.

Děkuji všem kolegům a spolupracovníkům za to, že tvoříme tým, který je prospěšný a užitečný a zároveň se na svou práci umí podívat s nadhledem a férovým odstupem. Čeká nás toho hodně a bude to náročný rok. Ale těším se na něj. A těším se i na to, že na jeho konci bude naše město zase o něco příjemnějším, hezčím a lepším místem pro život.

Přeji vám všem, milí sousedé, vše nejlepší v roce 2025.