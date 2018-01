Smetana (ČSSD): Stop vyvolávání nenávisti ve společnosti

Vážení občané České republiky. V sobotu skončilo druhé kolo historicky druhých přímých prezidentský voleb. Voleb, kdy občané sami svobodně rozhodli v demokratických volbách, kdo se stane prezidentem České republiky na dalších 5 let. V této svobodné volbě zvítězil Ing. Miloš Zeman, prezident ČR, který tak obhájil svůj mandát na dalších volební období. Již při jeho prvním zvolení v roce 2013 se s tímto faktem nedokázali někteří tehdejší podporovatelé jeho protikandidáta smířit a tak jsme byli svědky pětileté dehonestační kampaně vůči prezidentovi republiky, které přecházeli až do takových excesů jako bylo zničení prezidentské standarty.

V současné době, tedy po druhém zvolení pana prezidenta Zemana se situace opakuje a začíná nabírat na obrátkách. Již před druhým kolem se objevovaly hlasy, že pokud neuspěje druhý kandidát, tedy pan prof. Jiří Drahoš, tak, že se někteří jeho příznivci, či spíše skalní odpůrci pana prezidenta Zemana, nehodlají s touto skutečností smířit a budou pokračovat ve vyvolávání antizemanovských nálad, až do doby kdy se podaří tento fakt změnit!

Vážení občané České republiky, jak vidno z reakcí některých protizemanovsky orientovaných jedinců i skupin, hodlají tyto vyhrůžky naplnit. Začaly se objevovat nenávistné projevy, které napadají jak pana prezidenta, tak i jeho příznivce a voliče. Bohužel se do těchto aktivit zapojují i lidé, kteří by měli spíše hledat cesty porozumění ve společnosti, než ji rozdělovat, lidé z uměleckých kruhů, akademické půdy, žurnalisté či politici. Je smutné, že ti co se rádi ohánějí demokracií, svobodou, pravdou a láskou jsou schopni se vyjadřovat nenávistně vůči tomu, kdo uspěl v svobodné demokratické přímé volbě. Jaký sledují cíl? Opravdu chtějí pokračovat v rozdělování společnosti? Opravdu si přejí změnit výsledek demokratických voleb, nedemokratickou cestou? Neobávají se, že vyvolávání zášti a nenávisti může vést až k takovým hrůzám jako zažila např. Ukrajina při tzv. euromajdanu v roce 2013?

Vážení občané České republiky, není na čase skončit s tímto rozdmýcháváním nenávistných nálad? Není na čase příjmout výsledek svobodné demokratické volby a začít hledat cesty národního porozumění? Nenechte se vlákat do tohoto kola nenávisti! Nenechte se zavést na cestu popírání svobodné volby občanů! Vždyť svobodné volby mají být svátkem demokracie, kdy jeden kandidát uspěje a druhý se musí vyrovnat s realitou své prohry. Naučme se přijímat realitu, tak jako ji museli v minulosti příjmout ti, kteří neuspěli! Vždyť dnešní poražení mohou být příštími vítězi, pokud přesvědčí většinu, že právě jejich vize je ta správná. Kouzlo demokracie tkví právě v tom, že dnes uspěje jeden a příště třeba ten druhý. Nenechme ty, kteří halasně mluví o demokracii, pošlapávat tuto demokracii netolerancí k názorům a volbě druhých. Nenávist a zášť nikdy nic dobrého nepřinesla, zato vždy byla cestou do pekel. Cestou dlážděnou právě dobrými úmysly. Zastavme společně kolotoč, dokud je čas. Dřív, než někdo překročí hranici, za kterou už nebude cesty zpět!

